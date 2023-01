Noworoczne wyzwanie Biedronki i Go Vege. Jak jeść smacznie i oszczędnie? (zdjęcia)

Roślinne Wyzwanie każdego roku rusza w styczniu. Akcja zachęca do spróbowania diety roślinnej przez 30 dni.

Roślinne Wyzwanie: Misja Oszczędzanie na podobieństwo brytyjskiej kampanii Veganuary

Roślinne Wyzwanie cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Do brytyjskiego odpowiednika kampanii – Veganuary w 2022 roku dołączyła rekordowa liczba ponad 629 tys. osób.

Roślinne Wyzwanie każdego roku rusza w styczniu. Akcja zachęca do spróbowania diety roślinnej przez 30 dni. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo pokazuje nie tylko jak jeść smacznie, ale też oszczędnie. Wystarczy zapisać się na newsletter, aby codziennie otrzymywać przepisy i praktyczne porady.

Aby dołączyć do akcji, należy zapisać się na darmowy newsletter na stronie: https://roslinnewyzwanie.pl/misja-oszczedzanie. W ten sposób każdy uczestnik wyzwania przez 30 dni będzie otrzymywał darmowe wskazówki, triki oraz przepisy na roślinne dania, a także 7-dniowy jadłospis ułożony przez dietetyka.

– Styczeń to idealny czas na podejmowanie nowych wyzwań i postanowień. Stąd też nasza akcja, Roślinne Wyzwanie: Misja Oszczędzanie, która podobnie do brytyjskiej kampanii Veganuary nakłania do podjęcia próby bardziej roślinnego odżywiania w styczniu – mówi Karolina Centkowska, koordynatorka kampanii. – Obecny czas szczególnie nakłania nas do uważnego wydawania pieniędzy, dlatego chcemy pokazać konsumentom, że dieta roślinna może być zdrowa, pyszna, łatwa oraz tania – dodaje.

Zdrowy styl życia - dieta oparta na nisko przetworzonych produktach

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że ceny mięsa wzrosły o około 30-40% w porównaniu do poprzedniego roku. W tym samym czasie ceny warzyw wzrosły o jedynie 8%.

– Opierając dietę na strączkach, warzywach, owocach i produktach pełnoziarnistych można skomponować w pełni zbilansowaną dietę odpowiednią dla osoby na każdym etapie życia. Badania wskazują, że zdrowy styl życia, w tym dieta oparta na nisko przetworzonych produktach pochodzenia roślinnego, może zapobiec ponad 90% przypadków cukrzycy, 80% zawałów, 50% udarów i ponad 30% nowotworów. Dieta roślinna jest coraz częściej rekomendowana nie tylko w prewencji, ale też leczeniu, między innymi chorób układu krążenia – wyjaśnia Alicja Baska, lekarz z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Korzyści wynikających z roślinnego odżywiania jest wiele. Poza istotnym wpływem diety na zdrowie, ograniczenie spożycia mięsa może także wpłynąć pozytywnie na naszą planetę oraz ograniczyć cierpienie zwierząt. Roślinne alternatywy mięsnych produktów, można już znaleźć nawet w mniejszych miastach, dzięki dostępności tych produktów w sieciach marketów.

Spróbuj roślinnej kuchni i ugotuj spaghetti bolognese z soczewicą

Roślinne spaghetti bolognese za 3,3 zł za porcję*. 2 porcje, czas przygotowania: 30 minut.

Składniki:

2 łyżki oleju 0,1 zł,

2 ząbki czosnku 0,5 zł,

1 cebula 0,5 zł,

1 łyżeczka papryki słodkiej lub wędzonej 0,2 zł,

1 łyżeczka bazylii w proszku 0,1 zł,

1 łyżeczka oregano 0,1 zł,

½ szklanki czerwonej soczewicy 1,2 zł,

1 szklanka passaty pomidorowej 2 zł,

pół litra bulionu warzywnego lub wody 0,4 zł,

0,5 paczki makaronu spaghetti (200 g) 1,5 zł.

Przygotowanie:

Gotujemy makaron.

Podsmażamy na patelni cebulę, czosnek i przyprawy.

Następnie wsypujemy soczewicę, zalewamy passatą i bulionem lub wodą.

Całość gotujemy 20 minut do momentu odparowania płynu.

Podajemy z ugotowanym makaronem.

* koszt obliczony na podstawie uśrednionych cen produktów na rynku