Nowości w Żabce: Napoje energetyczne, Coca-Cola bez kofeiny, Tymbark w puszce i nowy smak Fanty

Na klientów czekają także specjalne oferty cenowe obowiązujące przy zakupie wielosztuk. Akcja „Spragnieni premier?” potrwa do 19. lipca br. Na tym jednak nie koniec. Już od 3. sierpnia akcja będzie miała swoją drugą odsłonę, a w niej kolejne premiery dostępne tylko w Żabce.

Wśród napojów proponowanych przez Żabkę w ramach akcji „Spragnieni premier?” znalazły się m.in.: energetyki Rockstar Energy + Hemp flavour 500ml wzbogacone o guaranę, kofeinę i taurynę w dwóch wariantach smakowych: Tropical Burst oraz Prickly Cactus. W sklepach do nabycia będą także: Red Bull The Green Edition 250ml o smaku owocu kaktusa, Coca-Cola Zero Zero bez cukru i kofeiny, Lipton Green Tea w dużej 500ml puszce oraz nowe warianty napojów energetycznych Tiger - Star Dust i Magic Forest z charakterystycznym pyłkiem.

W akcji nie zabraknie też niegazowanych lemoniad OSHEE Vitamin Lemonade 555ml o oryginalnych smakach: malina i grejpfrut oraz cytryna i sosna. W ofercie pojawią się również napoje w puszkach: „gazzzowane” Tymbark Exotic o smakach egzotycznych owoców oraz herbaciane Nestea o smaku cytryny i brzoskwini 500ml. Klienci będą mogli spróbować też FuzeTea o smaku malinowo-miętowym w wariancie zero kalorii w butelce 1,5l i nowy sekretny smak Fanty wprowadzany w ramach edycji #WhatTheFanta w różowym kolorze, w butelce 850ml.