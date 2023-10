Nowy boss w firmie. Kadrowa karuzela przyspiesza

Oto największe zmiany kadrowe ostatniego kwartału:

Kadrowy kołowrotek u Muszkieterów

Nowy prezes zarządu Grupy Muszkieterów, Sławomir Czarnecki, wprowadził we wrześniu pierwszą strategiczną zmianę w strukturach firmy. Na stanowisko prezesa Intermarché w Polsce powołał Macieja Ćwiklińskiego, przedsiębiorcę, właściciela dwóch supermarketów sieci. W nowej roli wesprze go wyznaczony równolegle zarząd, złożony wyłącznie z właścicieli sklepów Intermarché w Polsce.

Ostatnio, od października 2022 roku prezesem zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché była Iwona Pawelczyk, właścicielka sklepu Intermarché w Zduńskiej Woli. Wcześniej to stanowisko zajmował Thierry Klupczynski.

Jako prezes zarządu Intermarché, Maciej Ćwikliński stanie na czele spółki SCA PR Polska, odpowiedzialnej za budowanie i realizację strategii handlowej sieci w całym kraju oraz na czele spółki SCA Petrole, która odpowiada za dystrybucję paliw do blisko 70 stacji paliw działających przy supermarketach szyldu.

W składzie zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce znaleźli się:

• Katarzyna Jaworek (właścicielka Intermarché w Łowiczu),

• Rafał Becela (właściciel Intermarché w Wolsztynie i Zbąszyniu),

• Grzegorz Kańtoch (właściciel Intermarché w Bukownie),

• Marek Cieluba (właściciel Intermarché w Lipnie)

Ponadto, z początkiem września br. Sławomir Czarnecki objął stery Grupy Muszkieterów jako prezes zarządu ITM Polska, zastępując tym samym Davida de Bosschère’a.

Nowy prezes jest właścicielem sklepu Bricomarché w Świeciu i ma wieloletnie doświadczenie w handlu, a także wewnętrznych strukturach Grupy.

Sławomir Czarnecki będzie odpowiadał za dalszy rozwój sieci Intermarché i Bricomarché w Polsce po transformacji przeprowadzonej za kadencji swojego poprzednika. Sławomira Czarneckiego wspierał będzie nowy zarząd złożony wyłącznie z właścicieli prowadzących punkty sprzedaży w Polsce.

Trzęsienie ziemi w Pepco

W ostatnich tygodniach Grupa Pepco odczuwała trudniejsze warunki handlu na naszych głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przy słabszym popycie konsumenckim na kluczowe kategorie, tj. odzież i towary ogólnego przeznaczenia. W efekcie odnotowano niższe od oczekiwany przychody. Podjęto zatem działania naprawcze, także w strukturach.

W rezultacie Anand Patel, dyrektor zarządzający marką Pepco, ustąpi ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Zastąpi go Barry Williams, dyrektor zarządzający sieci Poundland.

Austin Cooke, który jest obecnie dyrektorem operacyjnym (COO) Poundland, przejmie rolę dyrektora zarządzającego tej sieci.

Powołano również nowy Komitet Wykonawczy Grupy, który przeprowadzi przegląd strategii w ramach całej Grupy, zwracając szczególną uwagę na koszty i inicjatywy, które mogą przynieść odpowiednie korzyści w najbliższym czasie, przyspieszyć transformację w bardziej ujednoliconą organizację i ponownie skoncentrować się na na głównych rynkach.

Auchan ma lidera franczyzy

Witold Sowiński objął z dniem 1 września br. stanowisko dyrektora ds. franczyzy w Auchan Retail Polska. Sowiński zastąpił na tym stanowisku Davida Lovera, który będzie kontynuował swoją karierę w Auchan w Senegalu.

Jako dyrektor franczyzy Auchan Polska Sowiński będzie odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii franczyzy i partnerstwa w Polsce, pozyskiwanie nowych partnerów i współpracę z nimi obejmującą wdrażanie projektów u partnerów, wsparcie w rozwoju działalności, doradztwo, szkolenie partnerów, definiowanie możliwości dalszego rozwoju współpracy. W ramach nowych obowiązków Witold Sowiński będzie również współpracował z działami serwisów wsparcia Auchan w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi partnerów.

Sowiński posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w branży handlowej. Swoją karierę w Auchan rozpoczął w 2001 roku, pracując m.in. na stanowiskach: kontrolera zarządzania, dyrektora sklepu, dyrektora regionalnego, a także dyrektora Terytorium. 1 września 2020 roku otrzymał nominację na stanowisko szefa grupy w Dyrekcji Produktu Auchan Retail Polska.

Kadrowa rewolucja zawitała do sieci MediaMarkt

Snjezana Bandner z początkiem września 2023 roku została prezesem zarządu MediaMarktSaturn Polska. Zastąpiła na tym stanowisku Andrzeja Jackiewicza, który zdecydował o kontynuacji kariery zawodowej poza strukturami firmy. Jackiewicz był szefem MediaMarkt w Polsce przez półtora roku, od kwietnia 2022. Do zarządu firmy dołączył również Maciej Melnik, który objął funkcję członka zarządu i dyrektora zarządzającego ds.handlowych.

Snjezana Bandner, która związana jest z Grupą MediaMarktSaturn od 17 lat, ma bogate doświadczenie w handlu na rynkach międzynarodowych. Przez ostatnie miesiące pełniła w MediaMarktSaturn Polska funkcję dyrektora handlowego (Managing Director Commercial / CCO), wcześniej zajmowała stanowisko Chief of Staff w MediaMarktSaturn Retail Group. Jest ekspertem w obszarze zakupów, zarządzania asortymentem i strategii biznesowej.

Maciej Melnik posiada wieloletnie doświadczenie w handlu detalicznym. Przez wiele lat pracował w Grupie TESCO, gdzie pełnił międzynarodowe funkcje zarządcze; polski oddział sieci prowadził w randze dyrektora zarządzającego i członka zarządu. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i transformacji dóbr szybko zbywalnych w GRUPIE PEPCO. Jest ekspertem w zakresie handlu i marketingu, zakupów, strategii biznesowej i transformacji.

W skład zarządu MediaMarktSaturn Polska / MediaMarkt Polska wchodzą również: Marcin Walendowski, dyrektor zarządzający ds. Finansów (CFO) w zarządzie od września 2022 roku oraz Daniel Mikołajczyk, dyrektor zarządzający ds. Operacyjnych (COO) - w zarządzie od lutego 2023 roku.

All-star team w Delikatesach Centrum

Z początkiem września do zespołu Grupy Eurocash dołączy Hugo Mesquita, manager z ponad 20-letnim, międzynarodowym doświadczeniem. Objął stanowisko Dyrektora Generalnego Delikatesów Centrum.

Hugo Mesquita ma ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju rynku FMCG w Polsce i Portugalii. Wcześniej związany z Netto (Grupa Salling), gdzie jako CEO przez dwa lata zarządzał polskim oddziałem firmy. Wcześniej przez 10 lat pracował dla Jeronimo Martins w Polsce jako Chief Operations Officer. W poprzednich latach był również związany ze spółką Makro Cash&Carry w Portugalii.

Przypomnijmy, że do Delikatesów Centrum dołączyli również: Marek Lipka z Carrefoura i Alessandro Beda z Biedronki.

Nowy dyrektor w Tchibo

Niedawno, Tomasz Fajfer, manager z wieloletnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach, został dyrektorem zarządzającym Tchibo Warszawa. Objął stanowisko w wyniku wewnętrznego awansu.

Tomasz Fajfer jest związany z Tchibo w Polsce od kwietnia 2022 r. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora finansowego i operacji. "Wzmocnił efektywność i transparentność procesów oraz usprawnił działanie podległych zespołów, co w dużej mierze przyczyniło się do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych spółki" - informuje spółka.

– Objęcie roli dyrektora generalnego Tchibo Warszawa to dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo dziękuję za zaufanie. Przed nami czas pełen wyzwań, a naszym celem jest dalszy zyskowny rozwój biznesu w Polsce – podkreśla Tomasz Fajfer, dyrektor zarządzający Tchibo Warszawa.

Nowy szef Lokalnego Rolnika

Do zarządu spółki Farmer Direct, która jest właścicielem serwisu LokalnyRolnik.pl, wszedł Marcin Rudzik. Będzie pełnił rolę dyrektora generalnego (CEO) i tym samym tworzył jednoosobowy zarząd.

Marcin Rudzik od lat związany jest z środowiskiem e-commerce jako manager, wykładowca i podcaster. W 2016 roku założył agencję e-commerce Brand Active, której następnie pakiet kontrolny sprzedał w 2021 roku do Divante. Rudzik prezesem zarządu Brand Active był do czerwca 2022 roku.

Działania operacyjne dla Lokalnego Rolnika zakończyli założyciele Andrej Modic (do września 2023 r. pełniący rolę prezesa zarządu spółki) oraz Sylwia Modic.