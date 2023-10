Nowy koncept sieci Carrefour w Polsce

Francuska sieć, chcąc zapewnić swoim klientom szeroki asortyment produktów spożywczych i non-food, regularnie wprowadza i testuje w swoich sklepach nowe koncepty i innowacje handlowe i usługowe.

Po rozpoczęciu w sierpniu 2023 roku testów Bistro Pizza — specjalnego stoiska z pizzą w całości lub na kawałki oraz włoskich przekąsek przygotowywanych na miejscu, Carrefour otwiera własną kwiaciarnię.

Od 12 października, wszyscy klienci hipermarketu Carrefour i goście Centrum Handlowego Arkadia mogą zrobić zakupy na stoisku z rozbudowaną ofertą florystyczną. Na miejscu dostępnych jest wiele gotowych bukietów, jak i kwiaty cięte, z których na życzenie klientów, wyspecjalizowany florysta układa personalizowane wiązanki czy nawet kwiaty w modnych pudełkach lub wazonach. Oferta kwiaciarni to szeroki wybór kwiatów całorocznych oraz sezonowych sprzedawanych w bukietach i pojedynczo, a także kwiaty doniczkowe.

Kwiaciarnia Arkadia od Carrefour

- Wprowadzenie konceptu “Kwiaciarnia Arkadia” to rozszerzenie współpracy z naszym dotychczasowym dostawcą kwiatów do naszych sklepów w całej Polsce. Ruchliwe centrum handlowe jest idealnym miejscem do wdrożenia i testów takiego projektu. - mówi Krzysztof Dobczyński, Dyrektor Działu Produktów Dużej Konsumpcji i Produktów Świeżych w Carrefour Polska. Klienci super- i hipermarketów oczekują szerokiego asortymentu, który pozwoli im dokonywać kompleksowych zakupów w jednym miejscu, nie tylko tych spożywczych, ale coraz częściej także z innych kategorii. Zapraszamy wszystkich gości Westfiled Arkadia do sprawdzenia naszej oferty florystycznej i oczywiście ze skorzystania z fachowej pomocy florysty. - podsumowuje Dobczyński.

Kwiaciarnia Arkadia dostępna jest dla wszystkich odwiedzających C.H.Westfield Arkadia w godzinach otwarcia centrum.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.