Nowy park handlowy na terenie dawnych zakładów ZREMB. Będzie sklep spożywczy

Dawna Fabryka to nowy park handlowy, który powstanie w Jeleniej Górze. Projekt zlokalizowano na terenie dawnych Zakładów Odlewniczych ZREMB, nieopodal centrum miasta, przy trasie prowadzącej do Szklarskiej Poręby. Obiekt dostarczy na rynek ok. 7,5 tys. mkw., na których powstanie 10 sklepów. Pierwszych klientów Dawna Fabryka przywita w IV kwartale 2024 roku. Za komercjalizację i wprowadzenie projektu na rynek odpowiedzialna będzie firma doradcza CBRE.