Nowy prezes Well Well Invest

Kim jest Jarosław Zacharjasiewicz

Jarosław Zachariasiewicz od 30 lat związany jest ze sprzedażą, marketingiem, rozwojem produktów oraz budowaniem strategii biznesu. Doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich oraz dyrektorskich dla międzynarodowych organizacji, takich jak np.: Unilever, Henkel, Mondi, Novartis oraz Omega Pharma. W ostatnich latach prowadził własną firmę doradczą.

Ukończył studia Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej we współpracy z University of Minnesota - Carlson School of Management oraz studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Well Well Invest - co za spółka

W portfolio Well Well Invest znajduje się m.in. Well Well, marka skierowana do miłośniczek i miłośników dań roślinnych. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny, unikalny w skali europejskiej, który został zaprojektowany z myślą o weganach i wegetarianach. Dzięki unikalnej linii produkcyjnej, Well Well jest jednym z największych producentów tofu w Europie. Szerokie portfolio produktowe Well Well, do którego zaliczają się m.in.: falafele, humusy, pasty, roślinne, wędliny i hamburgery obecne jest na rynku krajowym i zagranicznym. Jednocześnie spółka oferuje swoje usługi liderom rynku nowoczesnego i dyskontowego, produkując pod markami własnymi, a także dla marek producentów obecnych na polskim rynku.

Rynek produktów roślinnych czeka wiele wyzwań, oferta produktowa będzie stale poddawana surowej ocenie naszych Klientów i Konsumentów. Nie możemy się doczekać, kiedy pokażemy nasze nowe propozycje, nad którymi zespół R&D pracuje od wielu miesięcy - powiedział Jarosław Zacharjasiewicz, prezes Well Well Invest.

CPF Poland, wspólnie z SuperDrob tworzą multifoodową grupę, w ramach której oferowane są produkty wegetariańskie, wegańskie, dania convenience, semi, drób, a także ryby, owoce morza i karma dla zwierząt.