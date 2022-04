Nowy standard bioróżnorodności dla dostawców Lidla

W rozwój i pilotaż tego projektu zaangażowani byli rolnicy m.in. z Polski, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii. Dzięki tej współpracy możliwe było uwzględnienie praktycznych wymagań. Nowy moduł dodatkowy został opracowany specjalnie dla wszystkich uczestników rynku, od producentów po dystrybutorów.

GLOBAL G.A.P. o bioróżnorodności

Rozszerzony standard GLOBAL G.A.P. o bioróżnorodności jest już dostępny dla wszystkich uczestników rynku. Lidl będzie pierwszym europejskim sprzedawcą żywności, który będzie pracował z tym standardem i zastosuje go u ponad 250 producentów z różnych krajów europejskich. W kolejnym kroku Lidl zamierza udostępnić go wszystkim europejskim producentom owoców i warzyw.

„Wprowadzenie pierwszego standardu bioróżnorodności w konwencjonalnej europejskiej uprawie owoców i warzyw pokazuje, jak ważna jest inicjatywa i współpraca. Norma umożliwia teraz ustalenie minimalnych wymagań dotyczących bioróżnorodności w całym sektorze. Jest to symboliczne dla naszej ambicji wprowadzania zmian w całej branży w celu sprostania jednemu z najpilniejszych wyzwań naszych czasów, ochronie bioróżnorodności” – Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Marion Hammerl, prezes Global Nature Fund, stwierdziła: „Udowodniono naukowo, że utrata bioróżnorodności jest największym wyzwaniem dla naszej planety – i dla rolnictwa – obok zmiany klimatu. Dodatek pomaga chronić bioróżnorodność poprzez ustalenie ostatecznej daty przekształcenia naturalnych ekosystemów w grunty rolne, wymagającego planu zarządzania bioróżnorodnością, ustanowienia skuteczniejszych kryteriów ochrony gleby, zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i nie tylko. Odniesienie do interakcji gospodarstwa z sąsiednimi krajobrazami jest pierwszym krokiem w kierunku podejścia opartego na krajobrazie – pilnie potrzebnego do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej”.

Ochrona bioróżnorodności to jedno z największych wyzwań w sektorze spożywczym. „Poszanowanie bioróżnorodności” stanowi zatem jeden z sześciu głównych tematów strategii zrównoważonego rozwoju Lidla. W ten sposób Lidl podkreśla znaczenie zróżnicowanego i nienaruszonego środowiska naturalnego dla własnego biznesu oraz oferty żywnościowej dla lepszego jutra. Wspólny rozwój dodatku GLOBAL G.A.P. jest zgodny z obecną strategią Lidla dotyczącą bioróżnorodności, która obejmuje jasne podejście do wspierania ochrony i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności. Początkowo obejmuje to identyfikację surowców, których uprawa wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem dla bioróżnorodności. W tym celu opracowano między innymi specjalne narzędzie ryzyka bioróżnorodności.