Obejście zakazu handlu "na dworzec". Teraz placówka Intermarche może stracić koncesję

Intermache w Cieszynie zamienił się w "poczekalnię" i "dworzec autobusowy", by wykorzystać zapis w ustawie, który pozwala na prowadzenie działalności handlowej w niedziele w przypadku dworców i lotnisk. Kasa "biletowa" działająca przy stoisku alkoholowym była jednocześnie "punktem informacyjnym". Właśnie ten element spowodował, że w sklepie miała miejsce interwencja policji w obecności mediów. Zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, alkohol nie może być bowiem sprzedawany w obiektach transportu publicznego, a takim jest "dworzec". Członkowie Solidarności dokonali kontrolnego zakupu alkoholu i przedstawili paragon oraz alkohol jako dowód złamania przepisów. W tej sytuacji okaże się czy zainicjowane dziś postępowanie doprowadzi do utraty koncesji na alkohol przez sklep Intermarche w Cieszynie.

Solidarność: To kpina z prawa

- To jest kpina z prawa. Będziemy reagowali na takie sytuacje, żeby pracownicy handlu, którzy powinni mieć wolne niedziele nie byli traktowani jak niewolnicy. Warto zaznaczyć, że kierownictwa sklepu nie było na miejscu, nie można się też było do tych osób dodzwonić. Odpoczywali w przeciwieństwie do pracowników. Liczymy, że prokuratura i minister Ziobro poważnie potraktują tę sprawę. Kary za łamanie prawa powinny być bardzo wysokie, a nie symboliczne. Będziemy się tego domagać - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl przewodniczący handlowej "Solidarności", Alfred Bujara. I dodaje: - Mimo wszystko 99 proc. pracowników cieszy się dzisiaj z wolnej niedzieli i jest to duży sukces.

W miejscu, gdzie działa placówka Intermarche w Cieszynie kiedyś działał dworzec, a obecnie przy budynku działa przystanek.

Przypomnijmy, 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które korzystały ze statusu placówki pocztowej.

Inne sklepy Intermarche: w Starogardzie Gdańskim, Lipinie i Brzegu zachęcają z kolei klientów do odwiedzenia placówek w niedziele, działających jako "czytelnie". Czy ten wybieg skończy się podobnie?

FB/Intermarche

FB/Intermarche

Czytaj również: Dyskonty, convenience i hipermarkety - jak będą działać od 1 lutego?