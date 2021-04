Obligacje Anwim zadebiutują na Catalyst

15 kwietnia 2021 r. obligacje wyemitowane przez Anwim S.A. zadebiutują na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W obieg zostanie wprowadzonych 50 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda. Termin wykupu obligacji przypada na 18 grudnia 2023 r. Agentem emisji jest Bank Pekao S.A.



16 listopada 2020 r. Anwim S.A. ustanowił program emisji obligacji o wartości 150 mln zł, a 14 grudnia br. nastąpiła pierwsza emisja obligacji serii A w wysokości 50 mln zł. Obecnie, obligacje trafiają do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW, co pozwoli upłynnić obrót na rynku wtórnym. Fundusze pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA.

- Zależy nam na tym, by inwestorzy mieli pełne przekonanie, że warto stawiać na Anwim i sieć stacji paliw MOYA – zarówno na rynkach finansowych, jak i gdy mają potrzebę zatankowania pojazdu. Cieszymy się, że wspólnie z nabywcami naszych obligacji przybliżamy się do naszego celu, jakim jest poziom minimum 500 stacji do końca 2024 r. – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

Pod marką MOYA działa obecnie ponad 320 stacji paliw. Jako jedyna sieć w Polsce w swoim portfolio ma trzy typy stacji paliw: tradycyjne, obsługowe z konceptem gastronomicznym Caffe MOYA oraz przystacyjnym sklepem, automatyczne – wyłącznie dla klientów flotowych oraz samoobsługowe – MOYA express – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.