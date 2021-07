Obok kilku sklepów LIdl pojawiły się łąki kwietne

Lidl postanowił stworzyć łąki kwietne obok swoich sklepów. Pierwsze efekty tych działań widać przy obiektach sieci w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim oraz Warszawie.

Łąki kwietne nie tylko cieszą oko różnorodnością roślin i pełnią barw, ale przede wszystkim stanowią cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów. Te posadzone są niemal identyczne jak naturalne. Dlatego firma Lidl Polska postanowiła stworzyć łąki kwietne obok swoich sklepów. Pierwsze efekty tych działań widać już przy obiektach sieci w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim oraz Warszawie.

Na jednej łące może występować nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka to również przestrzeń do życia, pożywienia i rozmnażania dla owadów. Szczególnie pszczoły, odgrywają ogromną rolę w całym ekosystemie, m.in. zapylając rośliny. Jeżeli stworzymy im odpowiednie warunki, wspomożemy ich mozolną, a jednocześnie bardzo ważną pracę.

Łąka to bardziej ekologiczne rozwiązanie niż trawnik – korzenie jej roślin są długie, dzięki czemu wchłania dwa razy więcej wody niż trawa i doskonale radzi sobie w trakcie suszy, a podczas obfitych deszczy chroni przed podtopieniami. W ciągu jednego sezonu trawnik wymaga koszenia ok. 20 razy, natomiast łąka jedynie dwóch. Zaletą łąki jest to, że nie wymaga żadnych środków chemicznych ani nawozów. Docenimy również fakt, że pomaga walczyć ze smogiem oraz ochładza powietrze.