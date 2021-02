Obroty Muszkieterów w 2020 r. to 46,3 mld euro. Grupa ma prawie 4 tys. placówek w Europie

fot. materiały prasowe

W 2020 roku Grupa Muszkieterów, działająca na czterech europejskich rynkach, wypracowała wzrost obrotów o 2,3 proc. Obroty 7 szyldów należących do Muszkieterów – Intermarché, Netto (działające we Francji), Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Roady oraz Rapid Pare-Brise – a także stacji paliw wyniosły 42,1 miliarda euro. Z kolei przychody pionu rolno-spożywczego AgroMousquetaires, na poziomie 4,2 miliarda euro, zwiększyły całkowity obrót Grupy w 2020 roku do 46,3 miliarda euro.





– Wyjątkowy, 2020 rok był dla szyldów Grupy Muszkieterów okresem bezprecedensowego przyspieszenia działań. W 2021 roku będziemy wzmacniać te działania, odpowiadając w możliwie jak największym stopniu na oczekiwania konsumentów dotkniętych pandemią – komentuje Didier Duhaupand, prezes Grupy Muszkieterów.

Łączne obroty sieci Intermarché w Belgii, Francji, Polsce oraz Portugalii, a także Netto we Francji, wyniosły w 2020 roku 37,8 miliarda euro.

We Francji, pod koniec grudnia udziały Intermarché i Netto w rynku FMCG oraz świeżych produktów działów samoobsługowych wyniosły łącznie 15,7 proc. w skali roku, notując wzrost o 0,7 pkt. Z kolei ich obroty kształtowały się na poziomie 33,9 miliarda euro, z czego obroty sieci Intermarché wyniosły 32,5 miliarda euro (wzrost o 1,4 proc.), a Netto 1,4 miliarda euro (wzrost o 7,3 proc.).

W 2020 roku kluczowe było przyspieszenie rozwoju usługi e-commerce. Dzięki sieci 1 495 punktów Intermarché Drive, udział w tym rynku wyniósł 10,2 proc., a obrót w sektorze e-commerce przekroczył miliard euro. Rozwój sposobów dostawy umożliwił dotarcie do nowej grupy klientów.

W Europie, trzy szyldy Grupy Muszkieterów z produktami do domu i ogrodu, tj. Bricomarché, Bricoramy i Brico Cash wypracowały w 2020 roku obroty na poziomie 3,97 miliarda euro.

We Francji obroty tych trzech sieci w 2020 roku wyniosły łącznie 3,2 miliarda euro, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Na wypracowane wyniki wpływ miała sprzedaż produktów z działów ogród i dekoracje. Udziały w rynku Bricomarché, Bricoramy i Brico Cash na koniec 2020 roku wyniosły 15,1 proc., co stanowi wzrost o 0,7 pkt. w porównaniu z 2019 rokiem.

Grupa Muszkieterów w liczbach (na dzień 31.12.2020 r.):

• 46,3 mld euro obrotu (łącznie ze stacjami paliw)

• 3 072 niezależnych przedsiębiorców

• 150 000 pracowników

• 3 969 punktów sprzedaży w Europie, w tym 3 193 we Francji oraz 776 za granicą (330 w Portugalii, 78 w Belgii, 368 w Polsce)

• 3 sieci:

- Sieć Spożywcza (2 671 punktów sprzedaży)

- Sieć Dom i Ogród (855 punktów sprzedaży)

- Sieć Usług Motoryzacyjnych (443 punkty sprzedaży)

• 7 szyldów:

- Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady, Rapid Pare-Brise

• Agromousquetaires: 59 zakładów produkcyjnych, 4,2 mld euro obrotów

• 6 497 659 m² powierzchni sprzedaży, czyli +0,6 proc. vs 2019 r.