Od 2 kwietnia sklepy muszą zapewnić klientom rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk

kiki 2020-04-02 00:24:38

A ja mam pytanie - czy to rzeczywiscie muszą być jednorazowe rekawiczki? Przecież wirus przeżyje na nich góra trzy dni. Robię zakupy co 2-3 dni, więc np.mam kilka par rękawiczek na zmianę. Po zakupach ściągam na lewą stronę i odkładam w bezpieczne miejsce na "kwarantannę", a przy kolejnych zakupach uzywam innych. W koncu nie przeprowadzam w tych rękawiczkach operacji chirurgicznej, tylko robię zakupy, wiec po co tworzyć górę śmieci? Do tego dokładne mycie rąk i w miarę mozliwości dezynfekowanie zakupów.