Od kwietnia będą elektroniczne paragony?

12 lutego 2020 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu, który porusza kwestię możliwości przesyłania klientom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Regulacje mogą wejść w życie już w kwietniu br.

- Jeśli chodzi o (...) kwestię dotyczącą postępu prac nad stworzeniem systemu elektronicznego paragonu, pragnę stwierdzić ,iż w art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 207) przewidziano zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług mające na celu wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób. W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie powyższego projektu. Zgodnie z projektowanym art. 14 procedowanej ustawy regulacje w zakresie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. - poinformował podsekretarz stanu Jan Sarnowski.

Sarnowski odpowiedział na interpelację posła Krzysztofa Gawkowskiego, który pisze:

Każdego dnia polscy sprzedawcy, handlowcy, restauratorzy, przedsiębiorstwa drukują miliony papierowych paragonów. Potwierdzenia te nie dość, że w większości przypadków trafiają od razu do kosza, to istnieje podejrzenie, że w papierze wykorzystywanym do ich drukowania może występować szkodliwy dla zdrowia bisfenol A. Wprowadzenie elektronicznych paragonów uprościłoby zarządzanie historią zakupów, ułatwiło gromadzenie i wyszukiwanie potwierdzeń transakcji, zredukowało problemy związane z trwałością druku termicznego czy ryzykiem zgubienia tradycyjnego potwierdzenia zakupu.

W ART. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw czytamy, że sprzedawca będzie mógł wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony

