Od października nowa usługa w Auchan. Ma pomóc kontrolować wydatki

Jako pierwsi z usługi Scan&Go mogą od początku października br. korzystać klienci warszawskich sklepów Auchan Broniewskiego i Auchan Pokorna.

Do końca roku sieć Auchan planuje wdrożenie usługi w kolejnych 7 sklepach na terenie Polski, w tym we flagowym hipermarkecie Auchan Piaseczno.

- Scan&GO to kolejna z proponowanych naszym klientom innowacyjnych ścieżek zakupowych, łącząca świat zakupów stacjonarnych z rozwiązaniami cyfrowymi. To także kolejny krok w digitalizacji naszej sieci, którą od lat konsekwentnie realizujemy tworząc nasz sprzedażowy ekosystem w modelu omnichannel. Uruchomiony w czerwcu br. bezobsługowy sklep Auchan Go spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem kupujących. Liczymy, że także w przypadku usługi Scan&Go klienci docenią możliwość zrobienia zakupów w sposób nowoczesny, szybki, wygodny i wysoce spersonalizowany - mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki, Konceptów, Klienta ,Data ,SI w Auchan Retail Polska.

Usługa Scan&Go daje klientom szereg korzyści – dzięki możliwości śledzenia w aplikacji wartości koszyka i cen poszczególnych produktów w czasie rzeczywistym, klient ma stałą kontrolę kosztów na każdym etapie zakupów.

Jak robić zakupy ze Scan&Go?

Zakupy w usłudze Scan&Go są wyjątkowo proste. Po zeskanowaniu telefonem kodu kreskowego wybranego produktu można go od razu umieścić w torbie zakupowej – do sfinalizowania transakcji nie jest potrzebne wykładanie produktów z torby czy koszyka. W dedykowanej do tej usłudze kasie samoobsługowej wystarczy zeskanować kod transakcji, który zostaje wygenerowany w aplikacji Scan&Go po wciśnięciu klawisza „zapłać”.

Nowa usługa dostępna jest dla klientów lojalnościowych sieci posiadających aplikację Auchan. Aby z niej skorzystać należy zalogować się do aplikacji Auchan, wybrać ulubiony sklep posiadający usługę, potwierdzić regulamin Scan&Go i wybrać opcję geolokalizacji lub zeskanować QR kod dedykowany Scan&Go.

Od 4 października 2023 r. usługa dostępna jest dla klientów sklepów Auchan Broniewskiego i Auchan Pokorna w Warszawie. Do końca roku sieć planuje uruchomienie ścieżki Scan&Go w kolejnych 7 sklepach: Auchan Piaseczno, Ursynów, Jubilerska, Wola w Warszawie, Auchan Łódź Manufaktura, Auchan Bydgoszcz Kruszwicka oraz Auchan Kraków Al. Pokoju.