Od początku roku PSH Lewiatan powiększyła się o 87 nowych sklepów

PSH Lewiatan kontynuuje swoją ekspansję. Od początku roku sieć zwiększyła liczbę nowych sklepów o 87 lokalizacji. Z oferty placówek uruchomionych w ostatnich tygodniach skorzystają m.in. mieszkańcy Gozdnicy, Jaszkowej i Krapkowic. Do końca roku sieć Lewiatan planuje uruchomienie kilkudziesięciu nowych placówek.

– Rozwój sieci jest kluczowym punktem naszej strategii, ale intensywnie pracujemy także nad dopasowaniem i optymalizacją naszego asortymentu. Naszym priorytetem na najbliższy czas jest również rozwój marki własnej Lewiatan, jak również bliska współpraca z polskimi producentami, którzy zaopatrują nasze sklepy w najlepsze produkty lokalne i regionalne. Chcemy, jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych klientów, dlatego dążymy do wypracowania jednolitego standardu wszystkich placówek zrzeszonych w naszej sieci – komentuje Robert Rękas, Prezes PSH Lewiatan.

Rozwój sieci to jeden z priorytetów w strategii Lewiatana. Zakłada ona dwutorową ścieżkę ekspansji, zarówno poprzez przystępowanie do sieci nowych przedsiębiorców, jak również rozwój biznesów tych, którzy działają już spod szyldem Lewiatana. Nowo otwarte placówki handlowe obejmują różne formaty dopasowane do potrzeb lokalnych klientów - od mniejszych powierzchni po duże supermarkety. Od początku tego roku sieć zwiększyła się o 87 nowych sklepów.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych. Obecnie na terenie całej Polski zrzesza ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 tys. pracowników. Łączne obroty w 2019 roku przekroczyły 13,6 mld zł.