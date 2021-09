Od początku roku status placówki pocztowej uzyskało ponad 6 tys. sklepów spożywczych

We wcześniejszych latach status placówki pocztowej przez wpis do rejestru klasyfikacji działalności PKD uzyskiwało maksymalnie 100–300 punktów rocznie.

Powodem gwałtownego wzrostu liczby sklepów uzyskujących status placówki pocztowej są: chęć obejścia ustanowionego prawa zakazującego handlu w niedzielę oraz rozwój e-commerce.

Tylko w ostatnich trzech latach ponad 9 tys. sklepów zdecydowało się na wpisaniu kodu pocztowego, pozwalającego prowadzić działalność pocztową i kurierską na ternie placówki, co jednocześnie pozwala im handlować w niedzielę. W tym roku na taki ruch zdecydowało się ponad 6,2 tys. sklepów spożywczych, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 314 proc.

We wcześniejszych latach taki status przez wpis do rejestru klasyfikacji działalności PKD uzyskiwało maksymalnie 100–300 punktów rocznie. Zmieniło się to w 2020 r. a zjawisko przyspieszyło w 2021 roku. W 2020 roku było niemal 2 tys. takich punktów.

- Powody są dwa. Po pierwsze to chęć obejścia ustanowionego prawa zakazującego handlu w niedzielę,oraz rozwój e-commerce i rosnąca potrzeby wielu nowych punktów odbioru przesyłek internetowych – oceniają eksperci Dun & Bradstreet.

Mimo wszystko podstawowym motorem napędzającym zmiany w działalności jest chęć obejścia zakazu handlu w niedzielę. Niemal wszystkie sieci handlowe zaczęły omijać prawo, właśnie wpisując w działalność kody pocztowe – dodają.

Rażące omijanie prawa spotkało się z ostrym oporem polityków. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła niedawno projekt zaostrzający tzw. zakaz handlu w niedzielę. Zgodnie z zapisami mającymi na celu uszczelnić dotychczasowe prawo, sklep nadal będzie mógł handlować w niedzielę i działać jako placówka pocztowa, ale pod warunkiem, że działalność pocztowa będzie działalnością przeważającą. Dokładniej mówiąc działalność z tytułu obrotu przesyłkami pocztowymi i kurierskimi, będzie stanowiła ponad połowę całkowitego przychodu danego punktu. Na dowód tego dany punkt będzie miał prowadzić obowiązek prowadzenia ewidencji pokazującej, jakie są przychody z konkretnych działalności.