Od pola do półki: Ceny truskawek. Ile kosztują dzisiaj?

Plantatorom truskawek w Polsce sprzyja w tym roku pogoda, przez co ceny są niższe niż przed rokiem – podaje Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw Na giełdzie w Broniszach kilogram truskawek w hurcie kosztuje od 18 zł do 25 zł, a rok temu było to aż 30 zł. W detalu pierwsze krajowe owoce można było kupić za ok. 35 zł za kg. W ubiegłym roku ceny przekraczały 45 zł za kg. W połowie maja średnia cena spadła już poniżej 30 zł za kg.