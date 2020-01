Odido w 9 lat otworzyło 2,5 tys. sklepów

fot. materiały prasowe

Stworzona przez Makro Polska sieć franczyzowa Odido zrzesza pod swoim szyldem blisko 2530 sklepów w całej Polsce. Alkostrefa, kącik kawowy czy strefa bistro „Chwytaj w biegu” – to tylko kilka rozwiązań, przygotowanych przez sieć hurtowni w oparciu o potrzeby sklepów spożywczych różnej wielkości.

W 2019 roku sieć stworzona przez Makro Polska powiększyła się o 267 placówek.

– Makro nadal będzie koncentrować się na rozwoju organicznym, planując przyłączyć do sieci co najmniej 200 kolejnych sklepów. Jednocześnie będzie pracować nad wsparciem franczyzobiorców i poprawą jakości pracy sklepów działających pod szyldem Odido – mówi Anna Kieljan, Manager ds. Ekspansji i Operacji Odido.

Sieć hurtowni prowadzi cykl spotkań z franczyzobiorcami „Super Sklep”. Właściciele sklepów Odido mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach branżowych oraz warsztatach z ekspertami z różnych dziedzin. Edukacyjne spotkania stanowią okazję do poszerzenia kompetencji biznesowych oraz integrowania sektora handlu tradycyjnego. – W ten sposób tworzy się silna społeczność franczyzowa Odido. Mając regularny kontakt z partnerami, łatwiej nam wsłuchiwać się w ich potrzeby i wspierać w konkurowaniu z placówkami wielkopowierzchniowymi i dyskontami – wyjaśnia Anna Kieljan.

Z myślą o właścicielach sklepów spożywczych, Makro oferuje rozwiązania dopasowane do różnej wielkości placówek, uwzględniając także ich specyfikę sprzedaży. Prowadzone przez sieć hurtowni projekty oparte są o aktualne trendy. Najbardziej zaawansowanym projektem jest Alkostrefa – Wino, na który składa się asortyment i wyposażenie indywidualnie dobrane przez specjalistów. Skrojona pod zapotrzebowania klientów z sektora handlu tradycyjnego, oferta dostosowana jest do trendów panujących na rynku alkoholi. Obecnie blisko 2,7 tys. placówek posiada Alkostrefę, z czego ponad 1,1 tys. to sklepy Odido.

Makro Polska posiada rozwiązania zgodne z trendem convenience. Jednym z nich jest kącik kawowy, zawierający produkty marki własnej Rioba. – To rozwiązanie sprawdzi się w lokalizacjach, które gwarantują duży przepływ konsumentów. Klientom, którzy zdecydują się z niego skorzystać, proponujemy ekspres i ergonomiczny regał, pakiet startowy produktów, rabat na artykuły do konceptu Rioba i pełne wsparcie marketingowe – zapowiada Anna Kieljan.

Sieć hurtowni również daje właścicielom możliwość do korzystania z projektu, jakim jest kącik bistro. Stanowi on propozycję dla sklepów, które chcą rozszerzyć asortyment o ciepłe przekąski.

Sieć franczyzowa Odido powstała w 2011 roku.