Odnowiony EUROSPAR w Sky Tower (zdjęcia)

Nowy SPAR we Wrocławiu

Odnowiona placówka EUROSPAR w SKY Tower we Wrocławiu to modelowy projekt formatu dużego sklepu w sieci SPAR. Proponujemy klientom świeże warzywa i owoce w obszernej strefie produktów świeżych, ciepłe pieczywo i pyszne ciasta, sklep z alkoholami, ogromną ladę mięsną i wędliniarską, kawiarnię – gdzie można zjeść gorące dania w strefie bistro z czytelnią, a nawet stoisko z kwiatami – mówi Dawid Iwanów, właściciel EUROSPAR we Wrocławiu.

EUROSPAR w Sky Tower, fot. mat. pras.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.