Odwilż przyjdzie z Niemiec? Aldi przecenia symbol podwyżek

W rankingu najszybciej drożejących kategorii w 2021 r. zdecydowanym liderem była kategoria oleje i oliwy, w przypadku której w grudniu 2021 roku podwyżki cen przekroczyły 40%. Wysokie ceny oleju utrzymywały się w 2022 r. i trwają do dziś. To się jednak zmieni. Obniżki przyjdą do nas z Niemiec.

Aldi ogłasza obniżki cen oleju

Aldi Nord właśnie ogłosił obniżki cen oleju i sera. Wcześniej obniżono ceny

kawy i masła.

- Zwłaszcza w tych trudnych czasach klienci mogą polegać na ALDI i nie muszą wybierać między najlepszą jakością a ceną – to oznacza dobre informacje dla wszystkich. Teraz cena liczy się bardziej niż kiedykolwiek. Od początku roku ALDI udało się trwale obniżyć ceny ponad 300 produktów - podkreśla dyskont.

Od teraz we wszystkich ponad 4200 sklepach ALDI Nord i ALDI SÜD w całych Niemczech klienci mogą zaoszczędzić na następujących produktach:

Olej słonecznikowy Bellasan, 1L z 2,69 euro na 1,99 euro (-26 proc.)

Olej rzepakowy Bellasan, 1L od 2,49 euro do 1,85 euro (-25 proc.)

Olej rzepakowy Bellasan, 500ml od 2,29 euro do 1,89 euro (-17 proc.)

Schneekoppe organiczny olej lniany, 250 ml od 1,85 euro do 1,69 euro (-8 proc.)

Schneekoppe organiczny olej kokosowy, 250 ml od 2,49 euro do 2,19 euro (-12 proc.)

Ser topiony w plastrach HOFBURGER, 250 gramów od 1,99 euro do 1,79 euro (-10 proc.)

HOFBURGER Duński ser półtwardy, 200 gramów od 2,49 euro do 2,19 euro (-12 proc.)

HOFBURGER ser półtwardy o obniżonej zawartości tłuszczu, 200 gramów od 2,29 euro do 1,99 euro (-13 proc.)

HOFBURGER świeży ser naturalny/ziołowy, 300 gramów od 1,49 euro do 1,39 euro (-6 proc.)

Ceny Oleju Kujawskiego w Polsce

Zakłócenia w globalnych dostawach oleju słonecznikowego i rzepakowego, po ataku Rosji na Ukrainę, których kraje były głównymi dostawcami, spowodowały gwałtowną podwyżkę cen na rynkach światowych. Jak w ostatnim czasie zmieniała się cena Oleju Kujawskiego w sklepach w Polsce?

Posługując się danymi z naszego Koszyka Cenowego (badamy ceny 50 podstawowych produktów FMCG w popularnych sieciach typu Biedronka, Lidl, Żabka czy Dino oraz w e-sklepach) sprawdzamy ile kosztuje ten popularny olej.

Olej Kujawski 1 l tera kosztuje średnio 11,92 zł. W marcu było to 12,82 zł. W kwietniu 2022 r. olej kosztował średnio 10,74 zł a dwa lata wcześniej 7,56 zł.