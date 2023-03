OEX z projektem w sklepach Auchan. Pierwsze zadanie: większa sprzedaż lalek LOL

MerService, należąca do Grupy OEX spółka specjalizująca się we wsparciu sprzedaży, świadczy usługi dla MGA Entertainment, producenta zabawek i artykułów rozrywkowych dla dzieci. Firmy we wrześniu zeszłego roku podjęły współpracę w zakresie merchandisingu w sieci sklepów Auchan.