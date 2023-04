Oferta 7-Eleven. Czym się różni od tego co znajdziemy w sklepach Żabka?

7-Eleven to międzynarodowa sieć sklepów detalicznych z siedzibą w Dallas, Teksas. Została założona w 1927 roku jako witryna sklepowa lodziarni w Dallas, a po przejęciu 70 proc. firmy przez spółkę stowarzyszoną Ito-Yokado w 1991 roku, została zreorganizowana jako spółka zależna Seven & I Holdings. Jak czytamy na stronie internetowej sieci, 7-Eleven obecnie prowadzi i licencjonuje ponad 78 000 sklepów w 19 krajach i terytoriach pod marką o tej samej nazwie. Teraz spółka franczyzowa pragnie podbić kraj nad Wisłą.

Odwiedziliśmy 7-Eleven za granicą. Jakie wrażenia?

Kilka tygodni temu byłem klientem jednego z dziesiątek tysięcy sklepów 7-Eleven - sieci, która od kilkudziesięciu tal podbija wielkie miasta formatem convenience, czyli wygodnych i szybkich zakupów, na już. Doświadczenie zakupowe było zbieżne z tym, które przeżywam, wchodząc na zakupy do Żabki. Wchodząc do sklepu 7-Eleven, można zauważyć, że sklep jest przestronny i jasny, a także dobrze zorganizowany. Na półkach można znaleźć wybór produktów spożywczych, w tym świeże pieczywo, owoce, napoje, słodycze oraz przekąski. W sklepie można również kupić gotowe posiłki oraz napoje kawowe i inne napoje gorące. Skądś to znamy?

7-Eleven w odbiorze polskiego konsumenta. Czym się różni od znanej sieci Żabka?, fot. shutterstock

7-Eleven jest nie tylko sklepem, ale oferuje również usługi pocztowe, które umożliwiają wysyłkę paczek i listów z placówki sklepowej. W Żabce także możemy nadać i odebrać przesyłki kurierskie. W sklepie 7-Eleven, który odwiedziłem w Szwecji można również kupić bilety komunikacji miejskiej oraz bilety do kina. Żabka wprawdzie nie sprzedaje biletów do kin, ale możemy się w niej zaopatrzyć w vouchery na dostęp do Netflixa.

7-Eleven zamierza podbić polskie miasta

Porównując 7-Eleven do Żabki możemy zauważyć bardzo dużo podobieństw. To co charakteryzuje amerykańską sieć jest międzynarodowy charakter oraz duża dostępność usług. Chociaż i tutaj Żabka wciąż rozwija swoje portfolio. Ponadto zielone logo wpisało się w codzienność polskiego konsumenta dzięki ponad 9 tys. lokalizacji w Polsce i 25 latom obecności na rynku. Czy 7-Eleven będzie w stanie nadrobić ten dystans? Okaże się!