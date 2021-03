Ogólnopolski lockdown. Od 20 marca galerie zamknięte w całym kraju

CK 2021-03-17 17:00:26

Heh



Artykuł żenada. Jesteście stroną handlową, a piszecie to co chcecie i nie na temat.



W dupie macie prawdę.



Czemu nic nie napiszecie o dramacie pracowników handlu? Ci ludzie znowu idą na bruk, może już na zawsze?



To co wprowadza rząd jest nielegalne i niezgodne z prawem. Każdy normalny nie sluchakby się bredni PiSu tylko pracował normalnie.



A wasz portal to jedno wielkie dno....ale to już wiecie.