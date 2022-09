Ogromna kumulacja ryzyka w browarnictwie. CO2 to najmniejszy problem

Potentat stara się zmniejszyć swój wpływ na zmiany klimatu. Sam odczuwa ich skutki.

100 procent zużywanej w Grupie Żywiec energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość browarów Grupy Żywiec wyposażona jest w technologię odzysku CO2.

Gaz ziemny jest ważny w przemyśle browarniczym, ale także w hutach szkła, gdzie produkuje się opakowania.

- Spośród wszystkich kosztów produkcji najbardziej odczuwamy właśnie wzrost kosztów energii i gazu ziemnego. Ma to bezpośrednie przełożenie na rentowność biznesu, co jest widoczne w publikowanych przez nas sprawozdaniach finansowych. Nasze przychody rosną pod wpływem wzrostu cen, ale koszty rosną jeszcze szybciej. Bardzo trudno jest zminimalizować negatywny skutek w krótkim okresie - komentuje Karolina Tarnawska.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przyspieszy na świecie transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania dotyczące OZE są nie tylko zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, ale zwyczajnie inwestycje w nie mają teraz już krótszy okres zwrotu.

- My w Grupie Żywiec od dawna zwiększamy udział OZE w naszym tak zwanym miksie energetycznym. Energię elektryczną kupujemy już w 100 procentach zieloną. Wyzwaniem natomiast pozostaje energia cieplna wykorzystywana do warzenia piwa. Potrzebna jest para, a tej nie da się przesłać na duże odległości. W naszych browarach mamy już podczyszczalnie ścieków, w których produkujemy własny biogaz, ale to jeszcze za mało, żeby pokryć wszystkie nasze potrzeby. Pracujemy nad kolejnymi inwestycjami, ale wymagają one bardzo dużych nakładów i potrzebny jest czas, kiedy taka inwestycja zacznie przynosić realny efekt -dodaje dyr. ds. zakupów Grupy Żywiec.

A jak przedstawia się sytuacja z gazem ziemnym?

- Wszyscy żyjemy dziś w dużej niepewności, jeśli chodzi nie tylko o cenę gazu, ale przede wszystkim jego dostępność. Nadzieją napawa fakt, że w Polsce mamy zdywersyfikowane źródła dostaw, jednakże ryzyko pozostaje nadal duże. Jak każda odpowiedzialna firma, staramy się przewidzieć skutki braku gazu i bierzemy pod uwagę różne scenariusze, wszystkie ewentualności, łącznie z tymi najbardziej pesymistycznymi, że gazu może w pewnym momencie zabraknąć - zaznacza dyr. ds. zakupów Grupy Żywiec Karolina Tarnawska.

Ponadto zaznacza, że w przypadku przemysłu browarniczego gaz odgrywa dużą rolę nie tylko przy produkcji piwa, ale kluczowa jest jego dostępność dla producentów butelek szklanych i słodu, który stanowi główny składnik naszych produktów.

Przeczytaj cały artykuł