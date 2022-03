Ogromne podwyżki na rynku surowców i zakupy na zapas. Jak radzi sobie z tym Biedronka?

Czy Polacy wykupują ze sklepów towary na zapas, zwłaszcza oliwę i olej, ze względu na ogromne podwyżki surowców? Czy sieci w Polsce myślą o wprowadzeniu reglamentacji na niektóre towary, tak jak działa to już na Zachodzie? Jak handel radzi sobie z ogromnymi podwyżkami na rynku?

O to pytamy największą w Polsce sieć dyskontów Biedronka.

- Biorąc pod uwagę czynniki związane z wojną w Ukrainie, w ostatnim czasie obserwujemy zwiększone nawet o kilkadziesiąt procent zainteresowanie klientów niektórymi produktami z wydłużonym terminem przydatności. Podobnie jak w czasie pierwszych tygodni pandemii w 2020 roku, obserwujemy presję na tworzenie zapasów w domu. Kontrolujemy sytuację i zapewniamy na bieżąco asortyment, wprowadzając do oferty Biedronki obok znanych marek własnych i producenckich także nowe pozycje od kolejnych dostawców - mówi Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Nasz rozmówca podaje, że jeśli chodzi o oleje, to w 2022 wprowadzono dodatkowo do stałej oferty olej Wielkopolski, a także sieć regularnie powtarza w ofercie czasowej olej Beskidzki.

- Jeśli chodzi o konserwy mięsne, to wzbogaciliśmy ją propozycjami firmy Pamapol, rozszerzyliśmy również ofertę konserw rybnych. Jeśli chodzi o produkty sypkie, to w naszej ofercie już pojawiły się ryże od Cenos, kasze i ryże Sonko, a także produkty od nowego dostawcy firmy PPZ Sława, czy produkty pod marką Halina. Zaplanowaliśmy w ofercie również mąkę marki własnej Gusto Bello 1kg. To wszystko możliwe jest dzięki konsekwentnemu otwieraniu się sieci Biedronka na nowych dostawców. Ten projekt rozpoczęliśmy jeszcze w początku pandemii, w 2020 roku, uruchomiając specjalny formularz zgłoszeniowy dla dostawców z Polski - podaje Michał Gontarz.