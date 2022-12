Ogromny magazyn Lidla powstanie niedaleko centrum Biedronki. Pracownicy pilnie poszukiwani

23 grudnia wójt gminy Gietrzwałd poinformował o zakończeni postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek LIDL Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd”.

Według naszych wyliczeń będzie to 14. magazyn sieci w Polsce.

Lidl wybuduje centrum dystrybucyjne w gminie Gietrzwałd

W postępowaniu zgromadzony został materiał dowodowy, w tym pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.

Kolejny magazyn Lidla

Będzie to kolejne centrum dystrybucyjne Lidla w budowie. Inny magazyn będzie zlokalizowane ma terenie miasta Bytomia, przy granicy z miastem Piekary Śląskie. W ramach inwestycji planowane są: budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi w części pierwszej przedsięwzięcia (o powierzchni ok. 69 500,00 m2); w ramach części drugiej planuje się zwiększenie powierzchni obiektu do ok. 80 500,00 m2;

Niedaleko są magazyny Biedronki

Przypomnijmy, że 27 września Biedronka uruchomiła najnowocześniejsze centrum dystrybucyjnym w Stawigudzie obok Olsztyna.

Magazyn zajmuje 35 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie zarządzania zapasami, inteligentne systemy oświetlenia czy ekologiczne rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko.

Ile zarabiają magazynierzy w centrach Lidl?

Lidl w listopadzie ogłosił podwyżki dla pracowników, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. W przyszłym roku sieć zapowiedziała utworzenie 1 400 nowych etatów. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł.

Jak podał detalista, od nowego roku pracownicy sklepów będą zarabiać od

4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po

roku pracy - 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach

stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. W przypadku pensji

załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do

5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wyniesie - 5050

zł brutto do 5500 zł brutto, a po dwóch latach zatrudnienia od 5300

zł brutto do 5800 zł brutto.

Zarobki w magazynach Lidl fot. za Lidl

Lidl ma w Polsce blisko 900 sklepów i zatrudnia 27 tys. osób.