Ogromny park handlowy z Lidlem i Leroy Merlin ruszy w 2024 r.

Na łącznej powierzchni 38 tys. m² GLA projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych.

Jakie sklepy znajdą się w Koszalin Power Center?

Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. m², supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. m², pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni ok. 10 tys. m² oraz 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku.

Koszalin Power Center obejmie także ofertę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru. Dla wygody klientów obiekt zaoferuje parking na ok. 1100 pojazdów oraz infrastrukturę zapewniającą płynne skomunikowanie zarówno w ramach Koszalina jak i regionu.

Wśród najemców koszalińskiego parku handlowego znajdą się także Jysk, Komfort, House, Cropp, Sinsay, Lidl, Rossmann, 4F, New Yorker, CCC, Martes Sport oraz Media Expert.

Wizualizacja Koszalin Power Center fot. za acteeum.pl

Lokalizacja Koszalin Power Center

Centrum powstanie bezpośrednio przy węźle drogowym drogi ekspresowej S6, łączącej Szczecin z Trójmiastem oraz ulicy Władysława IV – głównej drogi wylotowej nad morze.