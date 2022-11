Omnisense podczas FRSiH: Presja cenowa jest wyzwaniem współczesnego przedsiębiorcy

- Presja cenowa jest bardzo intensywnym temat dla wszystkich producentów. Słowo tanio budzi dzisiaj wiele niepokojów dla marketingu, wolimy raczej używać sformułowania, że cena jest adekwatna, proporcjonalna do jakości. Musimy jednak się zmierzyć przez najbliższe kilkanaście miesięcy z tym, że to słowo "tanio" będzie poszukiwane przez konsumentów. Powinniśmy się wszyscy skupić na pytaniu: na ile nasi konsumenci oceniają dokonywanie ważnych zakupów? W tym kontekście powinniśmy się zastanowić nie tylko na redukcji ceny, ale również na możliwości potanienia całego procesu nabywczego. Mocno musimy zastanowić się na tym, co oznaczają ważne zakupy i czy nasze produkty, które oferujemy mieszczą się w kategorii "ważne" dla naszych konsumentów, stwierdza Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

Wydeptana ścieżka w e-commerce

- Sektor fashion, branża beauty wydeptały ścieżki dla całego sektora spożywczego w e-commerce. Badając klientów retail'owych zauważyliśmy, że pojawiło się mnóstwo różnych praktyk. Obecnie jest wielka potrzeba poprawienia doświadczenia konsumenckiego online. Zakupy powinny być bardziej angażujące dla naszych klientów. W tym kontekście możemy budować satysfakcję i lojalność klienta, dodaje.

Ciąży nad nami kryzys klimatyczny

- Blisko to nie tylko lokalnie i patriotycznie. Rynek nam zwariował, produkty możemy mieć w godzinę w domu. Jest to najdroższy element w łańcuchu dostaw. Od 41-53% dostawy, to jest ostatnia mila. Producenci w różnym aspekcie pokrywają te koszty. Aktualnie, to klienci musza zapłacić za ekologiczne rozwiązania. Muszą zapłacić za biodegradowalne opakowania i dostawę elektrycznym samochodem. Szacuje się, że fracht miejski rozwinie się o 36% do 2030 roku. Jeszcze bardziej będzie to obciążało kryzys klimatyczny. Obecnie dostawa w godzinę jest luksusem, kolejną lampką champana na tonącym Tytanicu. Musimy zrozumieć warunki w jakich żyjemy i nie zapominać o ciążącym nad nami kryzysie ekologicznym, podsumowuje Katarzyna Konkel.