Opakowania mleczarskie w systemie kaucyjnym? Branża mówi "nie"

Organizacje w ten sposób apelują o zmianę projektu ustawy:

" Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu członków Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka zwracamy się do Pana Ministra z apelem o wyłączenie opakowań po produktach mleczarskich z zakresu przedmiotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.

Stworzenie wygodnego dla konsumentów, a jednocześnie bezpiecznego pod względem sanitarnym i higienicznym, systemu zbiórki i przechowywania opakowań po aktywnych biologicznie produktach mlecznych byłoby niezwykle trudne i kosztowne. Zwracamy uwagę, że obecnie funkcjonujące systemy depozytowe w Unii Europejskiej zasadniczo wykluczają butelki po produktach mleczarskich z zakresu systemu kaucyjnego.

Opakowania po produktach mleczarskich są zbierane z sukcesem w ramach zbiórki pojemnikowej (selektywna zbiórka). Trudno nam wyobrazić sobie sytuację, w której konsumenci, zamiast korzystać ze zbiórki selektywnej, będą trzymać przez wiele dni opakowania po mleku i jego przetworach w swoich domach. Może to skutecznie zniechęcić do segregacji ww. opakowań.

Chcielibyśmy podkreślić, że odzyskanie materiału do recyklingu zanieczyszczonego biologicznie aktywnymi resztkami mleka i jego przetworów będzie nie tylko drogie, ale w znaczącej części niemożliwe. Dlatego wyłączenie spod działania systemu kaucyjnego butelek po produktach mlecznych może paradoksalnie znacząco przyczynić się do zwiększenia ilości zbieranych opakowań po innych produktach oraz poprawić jakość odzyskiwanego materiału do ponownego wykorzystania.

Liczymy, że Pan Minister przyczyni się do naszego apelu i spowoduje wyłączenie opakowań po produktach mleczarskich z projektowanej ustawy ".