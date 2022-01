Opłatę cukrową zapłaciło 839 firm. Ile wpłynęło do budżetu państwa?

Ministerstwo dodaje, że w 2021 r. (do 30 listopada) opłatę zapłaciło 839 podmiotów.

Przypomnijmy, w okresie styczeń-sierpień 2021 r. napoje gazowane zdrożały o 36 proc. rdr, sprzedaż spadła o 20 proc. - podało w październiku Centrum Monitorowania Rynku (CMR). Agencja oceniła, że to efekt opłaty cukrowej.

Co to jest opłata cukrowa?

Opłata od środków spożywczych (inaczej opłata cukrowa lub podatek cukrowy) to danina, która ma wspierać prozdrowotne wybory konsumentów i ograniczyć spożycie słodkich napojów. Ma zniechęcać konsumentów do spożywania wysokosłodzonych napojów, a tym samym motywować producentów do redukcji ilości cukru i substancji słodzących w oferowanych produktach.

Opłata cukrowa jest nakładana na napoje z dodatkiem:

- cukrów (monosacharydów, disacharydów środków spożywczych zawierających te substancje)

- substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (na przykład ksylitol, sorbitol, aspartam)

- kofeiny lub tauryny.

Ile wynosi danina?



Opłata cukrowa jest sumą dwóch wartości, stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wynosi:

- 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej

- 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Opłata nie może wynieść więcej niż maksymalnie 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Niższa opłata obejmuje napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, na przykład napoje izotoniczne.