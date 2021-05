Optymizm pomimo spadków sprzedaży - Metro czeka na odbicie

Właściciel Makro widzi pozytywy pomimo spadków sprzedaży, fot. Shutterstock

Zamknięta branża hotelarska nadal mocno ciąży na hurtowniku Metro. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy obroty spadły o kolejne 11,5 proc. Mimo to właściciel Makro Polska nie traci optymizmu.

Drugi kwartał był ponownie negatywny dla Metro



Znaczne spadki wystąpiły zwłaszcza w Europie Zachodniej



Spadki należy jednak postrzegać przez pryzmat silnej bazy porównawczej

Gorzej niż w zeszłym roku

Miniony drugi kwartał obecnego roku finansowego był ponownie negatywny dla niemieckiego hurtownika Metro: sprzedaż spadła o 11,9 procent do 5,1 miliarda euro. Zwłaszcza w Europie Zachodniej nastąpił „znaczący spadek” - o 21,5 procent, głównie dlatego, że branża hotelarska była nadal zamknięta z powodu pandemii koronawirusa. Tak twierdzi nowy prezes, Steffen Greubel, który objął stanowisko 1 maja.

Na rynku niemieckim sprzedaż spadła o 6,9 proc., podczas gdy w Rosji odnotowano wzrost o 4,0 proc. w oparciu o lokalne kursy walut. W Europie Wschodniej sprzedaż w walucie lokalnej spadła o 5,2 proc., chociaż Ukraina, Rumunia i Turcja były "na plusie". Sprzedaż w Azji również spadła - o 3,1 procent.

Chociaż pandemia koronawirusa uderzyła w tym samym okresie ubiegłego roku, kierownictwo Metra podkreśla, że ​​w 2020 r. wyniki kwartalne nadal były dobre. Dlatego spadek należy postrzegać w świetle tej silnej bazy porównawczej. Skorygowana EBITDA za ten okres wyniosła 114 mln euro, co oznacza spadek o około 5 mln euro.

Szybki powrót do zdrowia

Dane za pełne półrocze są podobne. Tutaj również obroty spadły o 11,5 proc., do 11,4 mld euro. W międzyczasie zysk brutto spadł z 659 mln euro poprzednio do 490 mln euro obecnie, ale nawet po uwzględnieniu zmian kursowych kończy się na minusie. Daje to EBITDA do 120 milionów euro poniżej zera lub 20 procent mniej niż rok temu. Odnotowano też stratę w wysokości 32 mln euro.

Jednak sprzedaż chińskiego oddziału Metro i hipermarketów grupy została zakończona, co oznacza mniejsze koszty w przyszłości. Greubel liczy również na pełne ponowne otwarcie sektora hotelarskiego w okresie od czerwca do sierpnia i spodziewa się „szybkiego i solidnego ożywienia” branży.

- Chociaż obecnie mamy do czynienia z wymagającym rynkowym środowiskiem, nasza pozytywna długoterminowa wizja branży pozostaje niezmieniona - powiedział dyrektor operacyjny Rafael Gasset. Jest przekonany, że Metro ma dobrą pozycję pod tym względem i mocny profil finansowy.