Orbico będzie zaopatrywać sklepy z nowego magazynu w Teresinie

Panattoni wybuduje dedykowany obiekt dla firmy Orbico Supply należącej do grupy Orbico - dystrybutora marek FMCG. Magazyn o powierzchni 25 000 m kw. powstanie w Teresinie a najemca wprowadzi się do niego w lutym 2021 roku.

Panattoni wybuduje 25 000 m kw. dla Orbico Supply w Teresinie z możliwością ekspansji o kolejne 13 000 m kw. Z podwarszawskiego magazynu firma będzie zaopatrywała sieci handlowe i punkty sprzedaży w produkty z kategorii pielęgnacji ciała, kosmetyków, chemii gospodarczej, produktów spożywczych, małego AGD, butów, ubrań czy zabawek takich firm jak Procter&Gamble czy Kelloggs.

- Nowe centrum pozwoli zoptymalizować i zwiększyć efektywność działań dystrybucyjnych prowadzonych przez naszą firmę. Powierzchnia magazynu jest większa, aniżeli dzisiejsze zapotrzebowanie, ze względu na plany rozszerzenia obecnej działalności dystrybucyjnej o dodatkowe usługi logistyczne dla partnerów zewnętrznych. Tam skonsolidujemy dotychczasowe operacje w Sochaczewie i Błoniu, zapewniając pracownikom lokalizację zbliżoną do obecnej.

Obiekt ten stanowi przełom w logistyce grupy Orbico, ponieważ część magazynu zostanie w pełni zautomatyzowana. Dla Orbico jest to projekt pilotażowy i pierwszy krok do świata automatyzacji. Wierzymy, że tutaj w Teresinie tworzymy wspaniałą nową podróż we współpracy z Panattoni i przy wsparciu JLL - mówi Igor Šprajcar, Vice-President of Orbico Group wyjaśnia wybór miejsca z Orbico Supply..