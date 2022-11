Organic Farma Zdrowia: 40 mln zł sprzedaży po III kwartałach. Kolejne sklepy zamknięte

Spółka dystrybucyjna Eko-Wital zakończyła III kwartały sprzedażą 49 mln zł co oznacza wzrost o 4%, a cała Grupa odnotowała 75 mln zł sprzedaży co oznacza wzrost o 2,13% r/r, a na bazie LfL wzrost o ok. 5,5% r/r.

Organic Farma Zdrowia realizuje plan restrukturyzacji

- Od IV kwartału 2021 roku, zarządy spółek Grupy realizują z pełną determinacją szeroko zakrojony plan restrukturyzacyjny, dzięki czemu – mimo nadal ujemnego wyniku EBITDA, następuje jego ciągła poprawa w stosunku do straty rok wcześniej. W świetle kontynuacji niespotykanie dużej ilości negatywnych czynników zewnętrznych z jakimi mieliśmy do czynienia w III kwartale br. (ogromny wzrost kosztów energii, paliw, transportu, usług obcych, surowców, produktów i opakowań; kłopoty z dostawami surowców i produktów w związku z przerwanymi światowymi łańcuchami dostaw; inflacji sięgającej 17,9%; dalszego osłabienia złotówki i wreszcie kontynuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej), zarząd uznaje osiągniętą sprzedaż za dobry wynik. Oczekiwany, dalszy i dynamiczny wzrost sprzedaży w połączeniu z działaniami restrukturyzacyjnymi, pozwoli wypracować dalszą poprawę rentowności w kolejnych okresach - napisali w liście do akcjonariuszy

Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski, prezes i wiceprezes zarządu

Organic Farma Zdrowia S.A.

Sprzedaż Organic Farma Zdrowia w październiku

Sprzedaż Grupy po 10 miesiącach wynosi 83,4 miliona i jest wyższa r/r o 2%, a na bazie LfL jest wyższa o ok. 5%.