Organic Farma Zdrowia: Miniony rok najtrudniejszy w historii, restrukturyzacja obciąża wyniki

Sprzedaż spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w 2021r. wyniosła 55,5 mln zł, co oznacza spadek o 1,3% w stosunku 2020 roku.

Sprzedaż Spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła 63,4 mln zł, co oznacza spadek o 3,6% w stosunku do 2020 roku - podano w raporcie.

- 2021 rok był zdecydowanie najtrudniejszym w historii Grupy Organic Farma Zdrowia. Wszechobecny optymizm jaki panował na przełomie roku 2020 i 2021, że są już dostępne szczepionki i że koronawirus jest w odwrocie, został szybko zweryfikowany przez potężną 3 i 4 falę pandemii i związane z nią kolejne lockdowny i ograniczenia sanitarne nakładane na sklepy od początku aż do końca roku. Rok 2021 okazał się być znacznie gorszym od 2020 roku - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

OFZ zamyka nierentowne sklepy

- Nastąpił ogromny i niekończący się wzrost kosztów wynagrodzeń, czynszów, energii, transportu i w zasadzie wszystkiego. Wszyscy dostawcy zaczęli podnosić ceny na swoje produkty, często nawet kilka razy w roku. Ponieważ spółki Grupy nie mogły już skorzystać z dotacji rządowych w jakiejkolwiek formie, a właściciele lokali nie byli skłonni udzielać dalszych upustów czynszowych (co miało miejsce w 2020 roku), to rentowność spółek zaczęła gwałtownie się pogarszać. Bardzo długie i gorące lato oraz generalna potrzeba odreagowania, a także pesymistyczne prognozy co dalszego rozwoju pandemii w okresie jesienno-zimowym spowodowały, że szanse na oczekiwany powrót do normalności i wzrostów sprzedaży odsunęły się na bliżej nie określony czas - informuje spółka w raporcie.

Zarząd spółki Organic Farma Zdrowia i Grupy, podjął we wrześniu decyzję o pilnej konieczności przygotowania planu restrukturyzacji, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą i głównych akcjonariuszy. Rozpoczęta w IV kwartale realizacja planu restrukturyzacji wiązała się z zamknięciem lub przygotowaniem do zamknięcia trwale nierentownych sklepów oraz znaczącą optymalizacją kosztów zarówno funkcjonowania sklepów jak i kosztów centrali spółki.



- Zarząd zakłada, że zakończenie procesu powinno nastąpić do końca pierwszego półrocza bieżącego roku, natomiast wyniki 2021 roku zostały obciążone całą kwotą ponad 9 mln zł odpisów aktywów oraz rezerw na koszty likwidacji nierentownych sklepów, których część ponoszona będzie w 2022 roku. Tak ogromny koszt plus bieżące straty 2021 roku spowodowały, że ostateczne wyniki są najniższymi w całej historii Grupy: EBITDA -13,77 mln zł, wynik netto -13,65 mln zł. Niemniej, dzięki prowadzonej restrukturyzacji Grupa ma szanse bardzo szybko i drastycznie zmniejszyć straty, a przy sprzyjających warunkach rynkowych wrócić na ścieżkę generowania pozytywnych wyników i nowych możliwości rozwojowych - napisali w liście do akcjonariuszy Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski, prezes i wiceprezes zarządu.