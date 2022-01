Organic Farma Zdrowia zamyka nierentowny sklep i notuje duże wzrosty w e-commerce

- W bieżącym, 2022 roku zakładany jest dalszy dynamiczny, dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz zwiększenie udziału e-commerce w całkowitej sprzedaży spółki - czytamy w komunikacie OFZ.

Organic Farma Zdrowia zamyka sklep w Gliwicach

Organic Farma Zdrowia podaje, że pod koniec grudnia został zamknięty sklep w Gliwicach. Powodem decyzji były nierentowność sklepu i brak perspektyw na poprawę. Przyczyną spadku sprzedaży i rentowności był zdaniem firmy fakt wprowadzenia zakazu wjazdu samochodami oraz likwidacja miejsc postojowych w całej okolicy sklepu.

Eko-Wital stawia na mrożonki

Spółka Eko-Wital ze względu na dynamicznie rosnącą sprzedaż produktów świeżych, w tym szczególnie warzyw i owoców, rozbudowała chłodnie o kolejne 300 m3 i posiada obecnie cztery różne strefy temperaturowe. Ponadto Eko-Wital wynajęła magazyn mroźnię, w związku z planowanym od stycznia, wprowadzeniem do dystrybucji produktów zamrożonych.

Spółka wprowadziła w grudniu do sprzedaży kolejne nowości: kosmetyki marki Urtekram, wegańskie alternatywy jajek do potraw słonych i słodkich pod marką Naturgreen oraz rozszerzyła asortyment ekologicznych

produktów z mleczarni OSM.