Otworzyli 15 nowych sklepów w tydzień, w tym placówkę nr 900

– Szybko się rozwijamy i kontynuujemy plany w zakresie ekspansji, co daje nam dużo satysfakcji. Od kilku lat powiększamy sieć o około 100 sklepów rocznie, dzięki czemu umacniamy naszą pozycję w branży. Utrzymywanie w ostatnim czasie tak dynamicznego tempa rozwoju pokazuje naszą sprawność operacyjną, a także dopasowanie sklepów oraz oferty Stokrotki do potrzeb klientów – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Stokrotka nr 900 w Gdańsku

Supermarket nr 900 otwarty w Gdańsku jest jedną z 15 Stokrotek, które rozpoczną działalność w tym tygodniu. Ma on ponad 850 mkw. powierzchni. Dla zmotoryzowanych klientów przewidziano bezpłatny parking na około 100 miejsc. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6.30-22.00 i w niedziele handlowe od 8.00 do 21.00.

W nowej Stokrotce klienci będą mogli skorzystać z szerokiej oferty artykułów, a szczególny nacisk położony będzie na produkty świeże. W sklepie będzie lada z wędlinami, mięsem, serami czy rybami. Zainstalowane zostaną także piece do wypieku pieczywa. Dostępne będą również stoiska z bogatą ofertą owoców i warzyw, a także półki z ciastami czy grillowanymi kurczakami.

Stokrotka przy al. Jana Pawła II 9 posiada wiele proekologicznych rozwiązań w tym m.in. odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i chłodniczych, oświetlenie LED czy klimatyzatory z pompami ciepła.

Nowe Stokrotki na mapie Polski

W tym tygodniu oprócz Stokrotki w Gdańsku otwarte zostaną sklepy w miejscowościach: Sadlinki, Bielawa, Susz, Ostrowite, Szczecin, Racibórz, Miączyn, Mełgiew, Kraków, Warszawa, Tomaszów Lubelski, Siemień, Domaradz, Tworków.

Stokrotka powstała w 1994 roku w Lublinie, dziś swoim zasięgiem obejmuje 900 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima.