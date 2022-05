Palikot będzie sprzedawał alkohol na rynku amerykańskim

Jednym z założeń spółki dotyczącej dystrybucji produktów Grupy Kapitałowej jest aktywna rozbudowa sprzedaży swoich alkoholi poza granicami Polski. W tym celu, między innymi zawiązana została przez MPWiW spółka prawa USA - Manufaktura Ameryka LLC.

Manufaktura Ameryka LLC

- Manufaktura Ameryka prowadzi działania w celu pozyskania do współpracy partnerów w zakresie dystrybucji wyselekcjonowanych produktów MPWiW na terenie Florydy, Kalifornii, Illinois oraz Nowego Jorku. Dodatkowo spółka stworzyła własny zespół dedykowany rynkowi amerykańskiemu pod kierownictwem Toty Zoury. Zespół jest odpowiedzialny za realizację kampanii marketingowo-sprzedażowych oraz współpracę z ambasadorami marek w USA. Wierzę, że potencjał jaki tkwi w naszych liniach smakowych, zwłaszcza zawierających susz konopny pozwoli nam na szybkie zdobycie serc i podniebień Amerykanów. Wiele stanów USA ma liberalne prawo związane z konopiami w żywności i patrząc jak to się rozwija to w najbliższych latach możemy spodziewać się alkoholi z prawnie legalnym dodatkiem CBD czy nawet THC i my będziemy jako jedni z pierwszych na świecie do tego gotowi. Nasz sen o prawdziwym BUH-u właśnie się ziszcza. – powiedział Janusz Palikot, Prezes MPWiW.