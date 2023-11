Paliwa od Dino. Jest już logo

25 października pisaliśmy, że sieć Dino poszukuje specjalisty ds. paliw. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.im. za: pomoc w projektach dotyczących rozwoju sieci Dino w obszarze stacji paliw oraz sprawować nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem stacji. Miejsce pracy: Krotoszyn.

Ponadto, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po rozpatrzeniu wniosku Dino Oil udzielił przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych Orlen na stacji paliw w miejscowości Łobez. Tam mieści się magazyn firmy.

Dino Oil rozpoczyna działalność operacyjną

Firma potwierdza to w swoim sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał br.

- W 2023 r. spółka Dino Oil rozpoczęła działalność operacyjną pierwszej stacji paliw, która zlokalizowana jest na terenie centrum dystrybucyjnego Dino w Łobzie. Stacja służy potrzebom sieci transportowej Dino oraz jest dostępna dla dostawców towarów do tego centrum dystrybucyjnego - napisała firma.

Dino z nowym znakiem towarowym

24 października br. firma Dino Oil zgłosiła do Urzędu Patentowego nowy znak towarowy. Według klasyfikacji nicejskiej odnosi się on m.in. do: dodatków chemicznych do paliwa, paliw, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwam, usługi tankowania paliwa do pojazdów, udzielania kredytów na pokrycie wydatków na paliwo czy barów przekąskowych. Czy będzie sieć?

Dino Oil, znak towarowy, fot. za UP RP

Spółka Dino Oil została zarejestrowana 14 grudnia 2013 r.

POPIHN podaje, że sieci sklepowe, choć stanowią niewielki procent w całym rynku stacji paliw, to jednak, poprzez ofertę atrakcyjnych cen, sprzedają duże ilości paliw i tym samym ich udział w rynku sprzedaży detalicznej paliw jest znaczący. Liderem w tej grupie operatorów jest nadal Intermarché, który zapowiedział dalsze inwestycje w nowe obiekty.