Pandemia nie odbiła się na wynikach Polomarketu

Polomarket to sieć ok. 280 supermarketów, fot. materiały prasowe

POLOmarket sp. z o.o. zanotowała w 2020 roku 1 861 908 584,87 zł przychodów względem 1 882 262 914,22 zł w roku 2019. Zysk netto to 4 886 385,06 zł (5 051 169,77 zł zysku w 2019 r.).

W 2020 roku spółka wypracowała rentowność sprzedaży na poziomie 0,3%, czyli wartość nieznacznie niższą do roku poprzedniego, a nastąpiło to przy niższych o 1,9% przychodach ze sprzedaży. Rentowność EBIT spółki rok do roku osiągnęła tą samą wysokość 0,4%, a rentowność na poziomie EBITDA była minimalnie wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 1,0%. W 2020 r. spółka wypracowała porównywalny z rokiem poprzednim poziom 0,3% rentowności netto.

Cykl rotacji należności uległ skróceniu do 31,5 dni

Firma podaje, że niezmienny (28 dni) pozostaje poziom spływu należności od głównych odbiorców – powiązanych spółek operacyjnych prowadzących sklepy pod logo POLOmarket. Natomiast poprawiła się ściągalność należności od dostawców w ramach rozliczeń kontraktów handlowych. Tym samym cykl rotacji należności uległ skróceniu do 31,5 dni. Poziom rotacji zapasów jest niski w wyniku konsekwentnego od kilku lat optymalizowania ilości i jakości asortymentu, uległ jednak wydłużeniu na koniec 2020 r. o 1 dzień do 14,5 dnia. Tym samym cykl operacyjny kolejny rok skrócił się o 3 dni, co jest zjawiskiem pozytywnym. Równolegle o 4 dni uległ skróceniu cykl regulowania zobowiązań handlowych.

Wyższe upusty od dostawców

W 2020 r. głównym źródłem przychodów była sprzedaż towarów handlowych, która stanowiła 96% przychodów ze sprzedaży ogółem. Kolejnym źródłem przychodów były przychody ze sprzedaży produktów dotyczące w głównej mierze usług promocyjnych świadczonych na rzecz dostawców w ramach funkcjonujących kontraktów handlowych. Rok 2020 był kolejnym, w którym spółka orientowała się na działaniach zmierzających do uzyskania wyższych rabatów i upustów kontraktowych od dostawców. Efektem tego była mniejsza realizacja przychodów ze sprzedaży produktów. Natomiast nieznaczny spadek o 1,1% przychodów ze sprzedaży towarów handlowych związany był z mniejszymi zamówieniami w ujęciu rocznym od spółek operacyjnych prowadzących sklepy pod logo POLOmarket w okresie pandemii Covid-19 (do nich realizowano 99% sprzedaży).

Firma podała, że sytuacja gospodarcza spowodowana stanem zagrożenia epidemicznego nie wpłynęła znacząco na wyniki finansowe w 2020 roku.

Przeczytaj także: Grupa Komputronik zamknęła rok finansowy zyskiem

Przeciętny stan zatrudnienia w roku 2020 wyniósł 302 osoby (2019 r.: 300 osób).

Grupa POLOmarket to polska sieć supermarketów, którą tworzą spółki detaliczne prowadzące sklepy. W skład Grupy POLOmarket wchodzi również spółka logistyczna. Dziś jest to ponad 280 placówek na terenie całej Polski. Miesięcznie sklepy sieci odwiedza prawie 9 mln klientów w całym kraju.