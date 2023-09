Park handlowy w Katowicach ruszy jeszcze w tym roku. Kaufland tuż obok (zdjęcia)

Fabryka Park w Katowicach na finiszu

Park handlowy powstaje w dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej w pobliżu Centrum Przesiadkowego Brynów, stacji kolejowej Katowice Piotrowice, a także przystanku autobusowego Piotrowice Fabryka Maszyn. Inwestycja wpisuje się w potrzeby mieszkańców okolicznych dzielnic (Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec), w których mieszka ok. 50 tys. osób. Do dyspozycji zmotoryzowanych użytkowników będzie parking. W budynkach wykonywane są prace wykończeniowe, a klucze do pierwszych lokali zostały już przekazane najemcom. W strefie zewnętrznej trwają prace związane z wykonywaniem przyłączy, infrastruktury zewnętrznej oraz roboty drogowe i brukarskie.

Fabryka Park - plac budowy, fot. mat. pras.

Kto najemcą parku handlowego w Katowicach

Na powierzchni 9 tys. mkw. znajdą się placówki handlowe o zróżnicowanym asortymencie. Zaplanowano otwarcie etapowe, z rozpoczęciem jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności do dyspozycji klientów zostaną oddane lokale sieciowych, ogólnopolskich najemców tj. drogeria Rossmann, sklepy będące częścią Pepco Group – Pepco i Dealz, sklep z meblami i dekoracjami Jysk, dyskont niespożywczy Tedi, sklep zoologiczny Maxi zoo oraz salon optyczny Ziko – Optyk. Ofertę uzupełnią Piekarnia Kłos oraz sklep z tradycyjną żywnością Bacówka. W kolejnych etapach pojawi się elektromarket Media Expert oraz inni najemcy, którzy uzupełnią ofertę parku.

Tak będzie wyglądać Fabryka Park w Katowicach, fot. mat. pras.

Obecnie wynajęte jest ponad 60% całej inwestycji, a umowy z kolejnymi najemcami są w trakcie uzgodnień.

W bezpośrednim sąsiedztwie Fabryka Park znalazł się sklep Kaufland, który wspólnie z parkiem handlowym stworzą spójną funkcjonalnie i architektonicznie całość. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem pozostałej części terenu, który uzupełni ofertę retail parku.

Kto stoi za Fabryka Park

Fabryka Park to pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. Nazwą nawiązuje do dawnych zakładów firmy FAMUR, które funkcjonowały w tym miejscu. W pobliżu inwestycji deweloper realizuje także dwa projekty mieszkaniowe: Dobrynów oraz Franciszkańskie Południe.