Park handlowy w Kępnie będzie większy niż pierwotnie zakładano

Realizacja pierwszego parku handlowego w powiecie kępińskim rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Pierwotnie obiekt miał się składać z dwóch budynków o łącznej powierzchni ok. 10 tys. mkw. GLA. Inwestor zdecydował się jednak na powiększenie kompleksu i na działce zlokalizowanej przy głównym wjeździe do Kępna wzdłuż Drogi Krajowej nr 11 powstanie dodatkowo trzeci budynek.

Pasaż Kępiński będzie większy

- Duże zainteresowanie ze strony najemców skłoniło nas do zmiany pierwotnych planów i rozbudowy obiektu o kolejne 2 tys. mkw. GLA. To oznacza, że docelowo Pasaż Kępiński zaoferuje łącznie ponad 12 tys. mkw. powierzchni GLA, na których swoje sklepy otworzy 20 najemców - wyjaśnia Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu Refield, firmy która odpowiada za budowę i komercjalizację obiektu.

Zaawansowany poziom komercjalizacji. W obiekcie m.in. Lidl

Obecnie, na kilka miesięcy przed uruchomieniem, Pasaż Kępiński jest skomercjalizowany w 90 proc. Wśród 20 najemców znajdą się zarówno polskie jak i zagraniczne sieci, a operatorem spożywczym będzie Lidl, który zajmie cały budynek A o powierzchni ok. 2 tys. mkw. Poza Lidlem, klienci z Kępna i okolic będą mogli zrobić zakupy w sklepach takich marek jak m.in. Martes Sport, Rossmann, Pepco, Dealz, Neonet, Sinsay, Cropp, House, DM, CCC, KIK, Vera Moda, Big Star, czy Kaes.

- Z jednej strony wiemy czego oczekują od nas najemcy, z drugiej wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności. Dzięki temu budujemy tenant-mix, który jest atrakcyjny dla klientów, a równocześnie przynosi zyski naszym najemcom. Nasze doświadczenie i wypracowane schematy działania pozwalają nam sprawnie realizować plany inwestycyjne zgodnie z założeniami - podkreśla Fabian Eryk Barbarowicz.

Pasaż Kępiński to nowoczesny kompleks handlowo-usługowy, który powstanie przy głównym wjeździe do Kępna wzdłuż Drogi Krajowej nr 11. Dla zmotoryzowanych przygotowany zostanie parking na ok. 400 pojazdów. Na terenie parku powstanie także stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

– To, co charakteryzuje okoliczne gminy, to niski poziom bezrobocia i stosunkowo wysoka siła nabywcza mieszkańców. Baranów to jedna z najzamożniejszych gmin w całej Wielkopolsce. Dodatkowo miasto i okolica bardzo szybko się rozwija, wciąż powstają tu nowe osiedla mieszkaniowe – wyjaśnia prezes zarządu Refield.

Trwa budowa Pasażu Kępińskiego

Generalnym wykonawcą Pasażu Kępińskiego jest sprawdzony partner firmy Refield - P.H.U. Gra-Mar Joanna Woźniak. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji warszawskiego dewelopera, także i ta zostanie poddana certyfikacji BREEAM.

Obiekt ma zostać oddany do użytku na koniec listopada bieżącego roku. Obecnie trwają intensywne prace budowlane. Wykonano już m.in. wymianę gruntu, kontynuowane są prace nad wykonaniem sieci (wod-kan oraz kanalizacji deszczowej), rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego, wykonano wszystkie stropy fundamentowe oraz rozpoczęto wykonanie zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu.