Park handlowy w Piotrkowie Trybunalskim. Stokrotka, Tedi, Action i Dealz wśród najemców

Wśród najemców znalazły się popularne marki wchodzące w tenant-mix N-Parków takie jak Hebe, Action, Dealz, Jysk, KiK, RTV Euro AGD, Sinsay, Tedi, kaes, Maxi Zoo i Stokrotka. Na terenie inwestycji znajduje się także paczkomat oraz parking na blisko 250 samochodów, a w budowie jest również restauracja drive thru.

– W N-Parkach stawiamy na wygodę i lokalność, a nasze parki stanowią alternatywę dla rozbudowanych centrów handlowych znajdujących się w centrach miast. Dzięki dogodnemu położeniu N-Parku w Piotrkowie Trybunalskim jest on dostępny nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także okolicznych miejscowości. Ta lokalizacja odpowiada naszej strategii, która zakłada, że strefa oddziaływania naszych obiektów obejmuje od 15 do 30 tys. osób korzystających z oferty codziennych zakupów po drodze do domu lub pracy – mówi Krzysztof Elsner, członek zarządu ds. inwestycji komercyjnych w Grupie NAPOLLO.