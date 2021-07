PARP otwiera regionalne oddziały

Pierwsze regionalne biuro PARP otwarto 1 lipca w Poznaniu. Wielkopolska placówka będzie punktem kontaktowym dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski.

- Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko. Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o Krajowym Planie Odbudowy, dzięki któremu Polska będzie mogła dysponować ponad 58 miliardami EURO. Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku - mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

PARP bliżej przedsiębiorców

Biuro regionalne w Poznaniu to pierwszy z planowanych czterech oddziałów regionalnych. Będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

- Wierzę, że dzisiejsze wydarzenie pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój regionu Polski Zachodniej i będzie dobrym przykładem dla reszty kraju. W województwie wielkopolskim PKB wynosi 64,76 tys. zł na jednego mieszkańca. Jest to najlepszy wynik ze wszystkich województw. Jest to pokłosiem starań tysięcy wielkopolskich przedsiębiorców, którzy przez lata działali dla wspólnego dobra. Dla naszego regionu istotne jest przyciąganie nowych, innowacyjnych inwestycji, które będą generowały wysokopłatne miejsca pracy. Polska Zachodnia posiada szeroki katalog terenów pod inwestycje, które czekają na przedsiębiorców gotowych do działania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stwarza dzisiaj szanse na stabilny rozwój potencjału i wzmacnianie pozycji firm z Wielkopolski na tle krajowej i zagranicznej konkurencji - mówi wiceminister Grzegorz Piechowiak.

W poznańskim oddziale będzie zlokalizowany punkt informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP - Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach (SWO).

- Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z dużym zapleczem firm produkcyjnych, które z pewnością będą promotorami rozwoju w obszarach, które chce w kolejnych latach wspierać PARP. Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów, a także dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój - mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.