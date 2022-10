Październik w handlu: J. Kaczyński zaskoczył Żabką; Carrefour i Biedronka pokazują wyniki

Na początku naszego podsumowania serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 7 i 8 listopada w Warszawie. Co roku w gronie prelegentów Forum mamy przyjemność gościć m.in. przedstawicieli rządu, organizacji branżowych, największych firm sektora spożywczego i handlu.

To m.in.: Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska; Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost, inwestor, FoodWell; Sylwester Strużyna, prezes zarządu, Bio Planet SA; Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Marc Dherment, dyrektor generalny, Grupa Muszkieterów (Intermarche, Bricomarche); Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska; Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji, Jeronimo Martins (Biedronka); Michał Tykarski, Business Development, Director, Shopee Poland; Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu sieci Lewiatan Holding; Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl); Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska; Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA; Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska; Jan Sałata, dyrektor generalny PSH Nasz Sklep (Grupa Specjał); Michał Krowiński, współzałożyciel, LISEK.APP; Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce, Glovo Polska; Jakub Emanuel Malec, Food Waste Manager, Żabka Polska

Jarosław Kaczyński mówi o odkupieniu Żabki

Na początku miesiąca Jarosław Kaczyński zaskoczył rynek podczas swojego przemówienia w Puławach.

Prezes PiS został zapytany o możliwość wykupu obcego kapitału przez Polską Grupę Spożywczą. Prezes PiS wspomniał o możliwości odkupienia sieci Żabka.

Prezes PiS powiedział: "wśród naszych zadań, które myśmy deklarowali było takie: odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego".

"Nam się w ogromnej mierze to udało. I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku".

Żabka uwalnia czas

12 października Żabka ruszyła z kampanią, która podkreśla wagę wolnego czasu. W ten sposób sieć wskazuje, że nie zamierza startować w wykańczającym wyścigu o niskie ceny. Sklepy convenience mają inne atuty, którymi Żabka zamierza grać: szybkość, bliskość, wygoda, upraszczanie zakupów, m.in dzięki rozbudowanej ofercie dań gotowych na wyłączność, które plasują sieć bardziej jako bistro niż sklep.

Sieć wskazuje na obietnicę upraszczania życia, bo zamiast gotować obiad możemy po niego wyskoczyć do Żabki, zamiast inwestować w ekspress możemy kupić kawę w Żabce. Wkrótce będziemy mogli nawet skorzystać z programu subskrypcji kawy (30 dni za 49 zł), której rocznie sprzedaje się tutaj 24 mln kubków (46 proc. więcej rdr).

– Żabka przestała być jedynie sklepem. Dziś jesteśmy kompleksowym ekosystemem convenience – oferujemy różne rozwiązania, bliskie potrzebom klientów i ułatwiające im codzienne życie. Dzięki poszerzeniu Grupy Żabka o nowe biznesy, jak Maczfit, który dociera do 1500 miejscowości, Dietly, gdzie można porównać ponad 400 planów cateringowych, Żabka Jush, czyli 1300 produktów dostępnych w 15 minut czy Delio, oferujący 5000 produktów dostarczanych w godzinę, klienci mogą korzystać z naszej oferty wszędzie tam, gdzie tego potrzebują, np. odwiedzając sklepy lub zamawiając produkty z 15-minutową dostawą do domu. Będziemy wytrwale podążać tą ścieżką rozwoju, utrzymując klientów i ich potrzeby w centrum naszej uwagi – mówił Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Polska sieć wielobranżowych dyskontów wchodzi do centrów handlowych

W listopadzie Gudi Home, nowa marka sklepów wielobranżowych, otworzy swój pierwszy salon. Na lokalizację wybrano warszawską Galerię Północną. W planach firmy są kolejne otwarcia w dużych centrach handlowych.

Sieć Gudi Home będzie rozwijana w największych miastach w Polsce, w topowych galeriach handlowych. Sieć poszukuje lokali o powierzchni od 800 do 2,5 tys. mkw.

– Gudi Home to koncept sklepów wielobranżowych, które będą zlokalizowane w dużych obiektach handlowych, dostosowane do potrzeb klientów i wypełnią lukę zakupową na rynku. Stawiamy na szeroki asortyment, który przyciągnie klientów w różnym wieku. W Gudi Home będzie można kupić m.in. odzież, akcesoria do domu, kosmetyki, zabawki, drobną elektronikę, artykuły sportowe i wędkarskie, artykuły szkolne, części samochodowe a nawet rower. Mamy dostawców z Polski, Chin, Hiszpanii czy Turcji. Nasze centrum logistyczne znajduje się pod Warszawą, w Wólce Kosowskiej – wyjaśniał Zbigniew Grodzicki z firmy Rentcon sp. z. o. o, która jest odpowiedzialna za rozwój brandu.

Sklepy Pepco będą większe

19 października Grupa Pepco zorganizowała konferencję pokazując nowy koncept wizualny i aranżację swoich sklepów oraz poszerzoną ofertę produktową. Sklepy w zmienionej wersji działają już m.in. we Wrocławiu i w Warszawie i w tym koncepcie otwierane są wszystkie nowe placówki. Zmiany obejmują nowy branding, nawigację i komunikację w sklepie oraz layout i asortyment. Do końca 2023 roku Pepco przeprowadzi pełną metamorfozę większości sklepów w Polsce oraz Europie, czyli niemal 3000 placówek w 17 krajach.

- Każdego miesiąca obsługujemy 28 milionów transakcji. Odpowiadając na potrzeby stałych klientów, ale również chcąc przyciągnąć tych, którzy jeszcze nie przychodzą do nas regularnie, dostosowujemy do nowych oczekiwań rynkowych. Przed nami niezwykle intensywny czas rozwoju. W tym roku finansowym to będzie około 500 nowych sklepów Pepco w Europie, czyli średnio ponad jedno nowe otwarcie dziennie. Do tego dochodzą przebudowy już istniejących placówek, w ramach naszego programu New Look w Polsce, gdzie mieści się najwięcej naszych sklepów, a także w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Do końca 2023 roku planujemy metamorfozy 1800 lokalizacji, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają już wszystkie nasze sklepy w całej Europie” – skomentował Aleksandr Cikaidze, Pepco Retail Director.

- Na wiosnę planujemy wprowadzić do sprzedaży sprzęt AGD, m.in. tostery i czajniki. Ponadto rozszerzamy swoje portfolio o dodatkowe produkty. 85% naszych dotychczasowych klientów, to kobiety. Widzimy jednak, że to się zmienia, dlatego chcemy powiększyć męski asortyment - dodała Agnieszka Jaworska – Pepco Commercial Director.

Carrefour pokazuje dobrą sprzedaż w Polsce

W Polsce sprzedaż sieci Carrefour za trzeci kwartał 2022 r. wyniosła 555 mln euro. Względem II kw. 2022 sprzedaż spadła o 20 mln euro (575 mln euro), ale rok do roku wzrosła o 56 mln euro, czyli 18,5 proc. LfL (z wyłączeniem paliw i kalendarza). Po trzech kwartałach sprzedaż to 1,63 mld euro w porównaniu do 1,49 mld euro o trzech kwartałach 2021 roku (wzrost o 140 mln euro).

Na koniec pierwszego półrocza sieć Carrefour prowadziła w Polsce łącznie 937 sklepów (93 hipermarkety, 150 supermarketów, 685 sklepów convenience i 9 miękkich dyskontów.) Po trzech kwartałach jest ich 935. Względem II kw. liczba sklepów spadła o 2. Zmniejszyła się liczba sklepów convenience i dyskontów, ale sieć uruchomiła w tym czasie 1 hipermarket i 1 supermarket

Grupa zapowiedziała również, że 8 listopada zaprezentuje nowy plan strategiczny.

Prawie 20-proc. wzrost sprzedaży Biedronki

W październiku Grupa Jeronimo Martins pokazała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Grupa zanotowała po dziewięciu miesiącach 2022 r. zysk na poziomie 419 mln euro, to o 29,3 proc. więcej w porównaniu do podobnego okresu roku poprzedniego.

Według szacunków w omawianym okresie Biedronka zanotowała o 19,7 proc. większą sprzedaż w porównaniu z tym samym okresem w minionym roku. Wartość sięgnęła 12,7 mld euro.

Z kolei w samym trzecim kwartale br. obroty sklepów Biedronka wyniosły 4,4 mld euro, co oznacza, że były one wyższe o 21,6 proc. wobec analogicznego okresu w 2021 r.

Grupa podała, że w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. firma Jeronimo Martins oddała do użytku w Polsce 65 nowych sklepów Biedronka, a także wyremontowała 252 placówki handlowe. Uruchomiła też nowe centrum dystrybucyjne.

Niemiecki Woolworth w Polsce

Pod koniec miesiąca pisaliśmy, że w Polsce zadebiutuje nowa sieć z Niemiec - Woolworth. Pierwsze sklepy mają wystartować już w przyszłym roku.

- Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych - obecnie posiadamy ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Teraz planujemy wystartować także w Polsce - poinformowała firma.