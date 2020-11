Pedro Martinho, Eurocash: Przed małymi sklepami ogromna szansa na zmianę wizerunku

Pandemia pokazuje, jak ważne są małe sklepy - mówił Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash SA. Fot. PTWP

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy to ogromna szansa dla małych sklepów, które wcześniej były postrzegane jako drogie. Teraz, dzięki digitalizacji, którą przyspiesza pandemia, to może się zmienić – mówił Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash SA, podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Klient chce kupować blisko domu, co oznacza, że w małych sklepach ważne są teraz ceny, bo klient nie chodzi już od sklepu do sklepu w poszukiwaniu promocji. Dlatego, to czas dla przedsiębiorców, by przemyśleć swoje strategie dostaw do sklepów. Wiele dzieje się online i przedstawiciele handlowi nie są już tak potrzebni – mówił Pedro Martinho.

Jego zdaniem, kluczowe dla małych sklepów jest obniżenie kosztów obsługi, dzięki czemu mogłyby one oferować lepsze ceny dla konsumentów.

- Dzięki cyfryzacji, digitalizacji jesteśmy w stanie oferować nie tylko więcej tego co klient oczekuje, ale też obniżyć koszty. Nie musimy już mieć pośredników i negocjować w każdym usługodawcą. Dlatego w tym, co się dzieje widzimy wielką szansę. Wcześniej małe sklepy były postrzegane jako bliskie, ale drogie. Teraz to może się zmienić – powiedział członek zarządu Eurocash.

W jego opinii, pandemia pokazuje, jak ważne są małe sklepy. - Małe sklepy były zawsze blisko, miały zaufanie konsumentów, to wielki plus. W czasie pandemii wszyscy rozumiemy jak bardzo one są ważne – jest wiele miejscowości w Polsce, gdzie nie ma innych sklepów, bo wielkie firmy otwierają sklepy w dużych miastach – mówił Pedro Martinho.

- Pandemia to coś, co nie jest strukturalnego, ona się skończy, ale jeśli potrwa dłużej, może zmienić zachowania konsumentów, które już mogą zostać na dłużej i może spowodować zmiany w gospodarce, szczególnie w małych firmach, które mogą liczyć tylko na siebie i na swoje oszczędności by przetrwać – dodał.