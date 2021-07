Pedro Martinho: handel niezależny zapewnia sprawiedliwą dystrybucję bogactw

Grupa Eurocash zaangażowała się w projekt filmowy organizacji Consumer Goods Forum „Better Lives Through Better Business, fot. za youtube.pl

Handel niezależny zapewnia sprawiedliwą dystrybucję bogactw. Jeżeli dyskonty będą miały np. 90-procentowy udział w rynku, to rozwijać się będzie tylko garść współpracujących z nimi dużych producentów. Podatki takich sieci zasilą tylko budżety wielkich miast, a zyski trafią do wąskiego grona osób – tłumaczy Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash zaangażowała się w projekt filmowy organizacji Consumer Goods Forum „Better Lives Through Better Business” (tłum. Lepsze życie, dzięki odpowiedzialnemu biznesowi) zrealizowany przez BBC StoryWorks Commercial Productions. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób firmy funkcjonujące na rynku produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i handlu żywności, przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi.

Przeczytaj także: Ceny w sklepach lokalnych mocno zależą od największych producentów FMCG

- Zdecydowaliśmy się na udział w tym projekcie, ponieważ zazwyczaj, gdy mówi się o zrównoważonym rozwoju, większość z nas myśli o kwestiach związanych z ochroną środowiska – o redukcji dwutlenku węgla, niemarnowaniu jedzenia, ograniczaniu zużycia surowców i zasobów naturalnych, ale rzadko o przedsiębiorczości, – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash, Eurocash odpowiedzialny za obszar CSR. My natomiast uważamy, że to, co się dzieje w Polsce przez ostatnie dekady jest wyjątkowe i warte pokazania widzom na całym świecie. Niezależni przedsiębiorcy, w których w Grupie Eurocash wierzymy od ponad 25 lat, mają ponad 40-procentowy udział w polskim rynku FMCG, zapewniając tym samym dostęp do potrzebnych produktów 35 milionom Polaków dziennie. Zatrudniają tysiące osób, płacą podatki lokalnie, zapewniają regionalnym producentom kanały dystrybucji ich produktów, tym samym przyczyniając się do rozwoju lokalnych społeczności. Mało kto ma również świadomość, że handel niezależny zapewnia sprawiedliwą dystrybucję bogactw, dlaczego? Jeżeli dyskonty będą miały np. 90-procentowy udział w rynku, to rozwijać się będzie tylko garść współpracujących z nimi dużych producentów. Po drugie – podatki takich sieci zasilą tylko budżety wielkich miast, a zyski trafią do wąskiego grona osób – dodaje Martinho.

W filmie o Eurocash, Luis Amaral, prezes i główny akcjonariusz firmy, tłumaczy misję Eurocash, jako hurtownika, który zapewnia małym niezależnym przedsiębiorcom – m.in. poprzez dostęp do nowych technologii i narzędzi wspierających sprzedaż – możliwość konkurowania i rozwijania ich przedsiębiorstw na rynku detalicznym. Dzięki temu, konsumenci mogą robić zakupy w nowoczesnych sklepach, w kanale, który zapewnia szeroki i konkurencyjny wybór produktów, niezależnie od miejsca zamieszkania.