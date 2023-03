Pękła kolejna granica. Ponad miliard zł zysku netto Dino

Przychody Dino Polska w IV kwartale

Przychody Dino Polska w IV kwartale 2022 roku wyniosły 5,693 mld zł. Zysk netto w tym okresie ukształtował się na poziomie 328,2 mln zł.

Dino Polska w 2023 roku chce pokazać silny wzrost LfL

Dino chce pokazać w 2023 roku silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć może on być niższy niż w 2022 roku (wzrost o 28,5 proc.). Dyscyplina kosztowa ma pomóc w utrzymaniu marży EBITDA za 2023 roku na poziomie zbliżonym do 2022 roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 9,3 proc.

(...) Na podstawie trendów z początku roku i naszych działań w obszarze oferty produktowo-cenowej, liczymy, że drugi rok z rzędu będziemy w stanie zaraportować silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć zapewne nie tak duży jak w 2022 roku. Równocześnie będziemy utrzymywać wysoką dyscyplinę kosztową naszej organizacji. Pozwoli to kontynuować atrakcyjną dla konsumentów politykę cenową sklepów Dino - napisał w liście do akcjonariuszy członek zarządu Michał Krauze.

Ile sklepów otworzy Dino Polska w 2023 roku

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 roku przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Ile sklepów otworzyło Dino w 2022 roku

Spółka Dino Polska otworzyła w 2022 r. 344 nowe sklepy, wobec 343 marketów w 2021 r. Na koniec roku sieć liczyła 2156 sklepów. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 847,8 tys. mkw. wobec 710,4 tys. mkw. rok temu. Spółka informuje, że w jej sklepach zakupy robi średnio ponad 1,6 mln osób dziennie.

Ile kosztują akcje Dino Polska

Cena akcji spółki Dino Polska rośnie jak na drożdżach. 13 marca br. za jedną akcję płacono aż 411,20 zł. Wartość rynkowa tej polskiej sieci sklepów spożywczych to aż 40,3 mld zł. 23 marca akcja Dino kosztowała 403,30 zł.

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podejmowało decyzję o nie wypłacaniu dywidendy, a na rozwój sieci sklepów spółka przeznaczała całość generowanych zysków. Czy tak będzie i teraz?

- Polityka w zakresie wypłaty dywidendy w przyszłości będzie w miarę potrzeby podlegać przeglądowi przez zarząd Dino Polska, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących spółki, w tym: planów ekspansji, perspektyw dla dalszej działalności, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, przyszłych zysków, wskaźników zadłużenia oraz wymogów prawa w tym zakresie - tłumaczy firma.