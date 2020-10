Pekpol rozbudowuje zakład, po skokowym wzroście sprzedaży

ZM Pekpol w związku ze wzrostem sprzedaży i produkcji, zakład rozpoczął szereg inwestycji, związanych m.in. z unowocześnieniem linii produkcyjnych, zakupem maszyn, ale też rozbudową samego zakładu.

- Przygotowujemy nowe przestrzenie magazynowe, rozbudowujemy dział ekspedycji i zwiększamy powierzchnię zakładu o parę tysięcy metrów. W planach jest także powstanie nowego działu produkcji wędlin. Ważną inwestycją dla nas jest duży magazyn kartonów, prowadzony przy naszej konfekcji – mówi Tomasz Łączyński, Prezes ZM Pekpol Ostrołęka.

- Rozwój sprzedaży sprawił, że nasza ekspedycja zrobiła się za mała, a zapotrzebowanie transportowe wzrosło. Podsumowując: konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania towaru, odpowiednia wielkość magazynowa, a to wiąże się z budowaniem kolejnych hal do produkcji wędlin – dodaje.

Przebudowa zakładu obejmuje nowe ciągi i hale produkcyjne dla wędlin. W planach jest także inwestycja w nowe komory wędzarnicze.