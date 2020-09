PGE – polskość nie tylko w nazwie

fot. materiały prasowe

W trudnych czasach pandemii patriotyzm konsumencki zaczął odgrywać szczególną rolę. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby nie działania przedsiębiorców, którzy przy wyborze swoich partnerów biorą pod uwagę miejsce prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Grupa PGE postanowiła włączyć się w ten trend i nawiązała współpracę z twórcami aplikacji Pola.

Pola jest uzupełnieniem społecznie odpowiedzialnych działań PGE i jednocześnie wspiera konsumentów w wyborze polskich produktów. Ta polska aplikacja dla urządzeń mobilnych na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego produktu podaje dane o firmie, która go wyprodukowała. Aplikacja informuje czy dany producent opiera się na polskim kapitale, czy firma produkuje w Polsce, czy tworzy w Polsce miejsca pracy, czy może jest częścią zagranicznego koncernu.

Polskie produkty, lokalne usługi i zaangażowani pracownicy

- Dlaczego PGE, czyli spółka energetyczna, angażuje się w taki projekt? Ponieważ kupując polskie produkty wspieramy polskich przedsiębiorców i polską gospodarkę – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kilka miesięcy wcześniej Grupa PGE wystartowała z kampanią społeczną „Polskie – kupuję to!”, która zachęca Polaków do kupowania krajowych produktów i korzystania z lokalnych usług. Kampania narodziła się z inicjatywy pracowników PGE, którzy za pośrednictwem wewnętrznych narzędzi komunikacji zaczęli polecać sobie polskie produkty, a także usługi oraz ciekawe miejsca na weekendy i wakacje w Polsce. Grupa PGE dostrzegła tę aktywność i zdecydowała się ją wesprzeć. W tym celu stworzony został specjalny blog, gdzie pracownicy mogą dzielić się informacjami odnośnie rodzimych producentów, usługodawców, ale także instytucji kultury.

Czy pracownicy PGE zainicjowali również nawiązanie współpracy z Polą? - Nasi pracownicy w początkowej fazie pandemii zaczęli wymieniać się rekomendacjami i zachęcać do wspierania polskich producentów. Pojawiło się jednak pytanie, skąd mamy wiedzieć, że produkt jest w 100 proc. polski? I tak jak w przypadku akcji zainicjowanej przez pracowników PGE, tak i tym razem firma zaangażowała się pozyskując partnera, który jest wiarygodny, z polskim kapitałem, a ponadto jest w stanie pomóc zarówno naszym pracownikom, jak i wszystkim innym konsumentom odpowiedzieć sobie szybko na pytanie, czy kupują polski produkt. O aplikacji Pola informujemy naszych pracowników we wszystkich mediach komunikacji wewnętrznej, co z pewnością przekłada się na liczbę pobranych aplikacji – wyjaśnia nam biuro prasowe firmy.

Moda na polskość

Obie inicjatywy powstały z potrzeby wspierania patriotyzmu konsumenckiego. Patrząc chociażby na pracowników PGE, ich gotowość do wspierania polskiego biznesu w tych trudnych czasach, widzimy, że ten trend zaczyna w naszym kraju zdobywać coraz więcej zwolenników.

Dr Joanna Szalacha-Jarmużek, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizująca się w socjologii ekonomicznej zauważa, że w czasach pandemii patriotyzm gospodarczy zaczął odgrywać szczególną rolę.

- Zamknięcie gospodarki z powodu pandemii w naturalny sposób skierowało uwagę konsumentów na krajowe produkty i firmy. Firmy także musiały przestroić się na rynek krajowy, bo okazało się, że ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie będą w stanie dotrzeć do surowców czy konsumentów zagranicznych – podkreśla ekspertka.

Moda na patriotyzm konsumencki narasta od około 2012 roku, czyli od około 8 lat. Tak więc nie jest tylko efektem ostatnich wydarzeń, jednak pandemia koronawirusa niewątpliwie wzmocniła tę tendencję.

- Branżą, w której patriotyzm konsumencki jest bardzo silny, jest branża spożywcza. Widać także bardzo duży skok w branży kosmetycznej, gdzie określenie kosmetyku jako polskiego coraz częściej jest uważane za pozytywną cechę produktu. Także coraz większe zainteresowanie widać w przypadku polskich ubrań, chociaż tutaj kwestie cenowe powodują, że jest to bardziej niszowe niż masowe. W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy, że duże firmy odzieżowe z polskim kapitałem, nawet jeśli nie mogą napisać, że coś jest wyprodukowane w Polsce, to podkreślają, że produkt został w Polsce zaprojektowany. Element polskości jest coraz ważniejszy dla konsumentów. W czasie pandemii, także coraz więcej dużych polskich firm, jak PGE, niezwiązanych na co dzień ze wspomnianymi wcześniej branżami, włączyło się w akcje zachęcające do kupowania polskich produktów. Akcje te są teraz bardzo potrzebne. W dobie kryzysu wywołanego pandemią, wspieranie polskich firm, w taki sposób aby stać je było na odprowadzanie podatków w kraju, dokładając się do budżetu państwa, pozytywnie wpłynie na rozwój polskiej gospodarki – podsumowuje dr Joanną Szalacha-Jarmużek.

A jak dodatkowo Grupa PGE wspiera polską gospodarkę? Jakie środki wpłaca do budżetu państwa? Biorąc pod uwagę podatki zapłacone do budżetu centralnego to w 2019 roku było to 3 311 mln złotych, kwota podatków zapłaconych do samorządów lokalnych to poziom 1 465 mln złotych, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1 386 mln złotych. Poza tym od początku istnienia firmy Grupa wspiera rozwój lokalnych społeczności, m.in. poprzez realizację autorskich programów społecznych np. „Lasy pełne energii”, reintrodukcja sokoła wędrownego, wolontariat pracowniczy, pomoc seniorom, projekty edukacyjne i inne. Aktywnie działa także w zakresie sponsoringu sportu i kultury.

Pakiet etyczno-społecznych standardów

Obserwujemy coraz więcej inicjatyw promujących polskie produkty i usługi. Działania PGE i Poli to tylko przykłady. Co zatem powinni zrobić nasi rodzimi wytwórcy, aby być jeszcze lepiej zauważani i kojarzeni z polskim, dobrym produktem? Zdaniem dr Joanny Szalachy-Jarmużek jeśli firma zdecyduje się na wytwarzanie krajowych produktów, bardzo istotne jest żeby oferowała wyroby dobrej jakości, a sama firma zachowywała pakiet etyczno-społecznych standardów, tak w relacjach z otoczeniem jak i ze swoimi pracownikami. Inaczej konsument będzie czuł się oszukany, że jego wsparcie poszło w złą stronę i wysiłek konsumencki został zmarnowany. Utrzymanie zainteresowania klientów lokalnymi produktami wymaga spełnienia kilku czynników. Po pierwsze oferowane produkty muszą być dobrej jakości. Po drugie, producent musi odpowiedzialnie podchodzić do swojej działalności, nie łamać praw pracowniczych, jak również podawać prawdziwe informacje odnośnie kraju pochodzenia produktu. W sytuacji, kiedy konsumenci mają dostęp do produktów praktycznie z całego świata, bardzo ważnym elementem staje się możliwość dostępu do rzetelnego źródła wiedzy na temat tego, co jest faktycznie polskim produktem, która firma jest polska i co należy przez to rozumieć.

Podsumowując, bardzo ważne jest, aby elementy takie jak jakość i dbałość o otoczenie, o interesariuszy, były podkreślane przez polskie firmy. Jeśli powyższe standardy zostaną spełnione, nawet jeśli krajowy produkt będzie droższy od wyprodukowanego przez globalną korporację, to ostatecznie o zakupie zadecydują wartości etyczne oraz jeden z kluczowych elementów patriotyzmu konsumenckiego jakim jest znaczenie odprowadzania podatków w kraju.