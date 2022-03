PGS w rok chce wycofać ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego

- Polska Grupa Supermarketów informuje, że w trosce o zasoby naturalne, poprawę warunków zwierząt hodowlanych oraz wysoką jakość produktów sprzedawanych w sklepach podjęła decyzję o rezygnacji z zamawiania do magazynu centralnego i sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego (3), zarówno marki własnej jak i marek innych producentów, we wszystkich sklepach sieci PGS, najpóźniej do roku 2023 – czytamy w komunikacie PGS.

- Wszyscy dostawcy jaj chowu klatkowego zostali poinformowani o decyzji i poproszeni o dostosowanie swoich metod hodowli do nowoprzyjętego modelu w ciągu najbliższych miesięcy. Ponadto firma informuje, że w ofercie sklepów Top Market dostępne są obecnie zarówno jaja z chowu ściółkowego (2), chowu na wolnym wybiegu (1) oraz ekologicznego (0) – dodaje spółka.